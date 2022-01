Servizio civile universale, le domande entro il 26 gennaio; indennità mensile di 444 euro - BergamoNews

Fino al 26 gennaio è possibile aderire al bando che permette a ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di svolgere un periodo di servizio civile universale.

La CGIL di Bergamo collabora con Associazione Mosaico per coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi e diffondere il bando. Il servizio civile offre un’esperienza formativa in cui si richiede un impegno settimanale di 25 ore per la durata di un anno. Prevede un’indennità mensile di 444 euro, 20 giorni di permessi retribuiti, 15 giorni di malattia e un’assicurazione. Il percorso può essere riconosciuto come tirocinio da diverse università.

L’Associazione Mosaico selezionerà 498 giovani (480 per il servizio civile universale e 18 per quello digitale), di cui 207 in provincia di Bergamo da impiegare nei settori della cultura, dell’ambiente e dei servizi alla persona. Per un anno opereranno presso enti locali, fondazioni culturali ed assistenziali, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato. Il percorso verrà avviato a maggio.

Qui il dettaglio dei progetti e le modalità di partecipazione:

https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2703

“Siamo convinti che il servizio civile sia un’importante opportunità offerta alle nuove generazioni per acquisire esperienza e competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro” ha detto oggi Gianni Peracchi, segretario provinciale della CGIL. “Abbiamo quindi deciso di rinnovare anche per quest’anno la collaborazione con Associazione Mosaico per offrire il nostro supporto nel far conoscere questo percorso ai nostri iscritti e ai cittadini in generale”.

“La collaborazione fornitaci dalla CGIL bergamasca è per noi non solo uno strumento utile, ma soprattutto un percorso che ci riempie di orgoglio” ha dichiarato Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico. “Operare insieme a un grande sindacato è la dimostrazione concreta che il servizio civile fa acquisire ai giovani conoscenze importanti per muoversi al meglio nel mondo del lavoro”.

Per partecipare al bando di selezione occorre avere le seguenti caratteristiche:

-età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del bando) e 28 anni (cioè non deve aver compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda);

-cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

-assenza di condanne con pena di reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure con pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Per informazioni contattare Associazione Mosaico in orario d’ufficio telefonando allo 035-254140 o inviando una mail a wafa.arif@mosaico.org

