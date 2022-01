Rocchetti (Acli): "Grandissimo onore ospitare Sassoli a Molte fedi" - BergamoNews

Le Acli provinciali di Bergamo ricordano David Sassoli, scomparso nella notte tra lunedì e martedì a 65 anni (leggi):

“L’esperienza del Covid ci ha detto dove la democrazia europea è pronta ed efficiente e dove non lo è. Per esempio non lo è in alcuni meccanismi. Perché se le scelte devono avvenire all’unanimità e prevedendo il diritto di veto ci sarà sempre la possibilità di rinviare le soluzioni e non di affrontarle. Su questo si gioca molto il rapporto con l’opinione pubblica. Questo è quello per cui stiamo lavorando: una democrazia europea che sia in grado di prendere decisioni e di non rinviare i problemi. Abbiamo visto troppe volte l’Europa rinviare i problemi. Serve una riflessione sul meccanismo democratico europeo”.

Così affermava il presidente del Parlamento Europeo il 9 settembre di quest’anno in dialogo con Nando Pagnoncelli nei primi giorni di Molte Fedi sotto lo stesso cielo.

“È stato un grandissimo onore poter ospitare David Sassoli all’interno della nostra rassegna – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali e ideatore di Molte Fedi -. Ed è difficile trovare le parole per salutare una persona così generosa e limpida. Rimangono quelle parole che non smettono di tracciare orizzonti concreti per la nostra Europa e la nostra Italia. Grazie David per la tua lungimiranza, sobrietà e riservatezza. Abbiamo perso un uomo delle istituzioni, un politico autorevole. Con te se ne va una passione indomabile per il bene comune”.

