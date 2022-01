Meraviglie, Back to school o Angry games? La tv dell'11 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 11 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Meraviglie”, condotto da Alberto Angela. In questo nuovo appuntamento partiremo dalla magnifica Villa Reale di Monza. Scopriremo la storia della grandiosa residenza voluta dall’Imperatrice d’Austria Maria Teresa per il figlio Ferdinando, governatore generale della Lombardia. Dai tesori lombardi ci sposteremo poi a Tivoli, un nome che dal ‘500 è sinonimo di meraviglia per la presenza di due gioielli dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’umanità: Villa Adriana e Villa d’Este. Le telecamere di Meraviglie si sposteranno poi a Palermo. Città dai mille volti, crocevia di culture differenti eppur così integrate tra loro. Visiteremo il castello della Zisa detta La splendida, e poi lo splendido Duomo di Monreale, entrambi voluti da Guglielmo II.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano si è ritagliato addosso, mettendo in campo la sua capacità di rileggere con ironia la società, il costume e l’attualità….

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con la serie “Sissi”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Bach to school”; su Rai4 alle 21.20 “The Last Witch Hunter”; su Rai5 alle 21.15 “Tutti lo sanno”; su Iris alle 20.55 “Far west”; e su Italia2 alle 21.10 “Angry games – La ragazza con l’uccello di fuoco”.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

