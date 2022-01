La bergamasca Valentina Giacinti, ex capitano del Milan, passa alla Fiorentina - BergamoNews

Niente ha potuto ricucire i tanto chiacchierati dissidi con mister Ganz. Valentina Giacinti, attaccante originaria di Borgo di Terzo che vanta un palmarès non indifferente ed è nel giro della nazionale dal 2010, è ufficialmente una calciatrice della Fiorentina femminile.

Raggiunge quindi l’ex compagna di squadra Vero Boquete, altro neo acquisto della Viola.

Perdite notevoli per il Milan che dovrà fare a meno di due pedine importanti, pronte a lottare ora per una delle dirette avversarie. Grande colpo, invece, per la squadra allenata da Patrizia Panico che vedrà molto probabilmente schierata la grande coppia d’attacco Sabatino-Giacinti.

L’accordo prevede un prestito fino al 30 giugno 2022; alla fine della stagione ci sarà un nuovo incontro tra Valentina e la società rossonera per decidere il futuro della calciatrice.

L’attaccante ha salutato il club e ringraziato i tifosi con un sincero messaggio sui social:

“Il significato che questi colori hanno per me non sbiadirà mai.

Sei casa mia e dirti “arrivederci” Milan è una delle decisioni più difficili che mai mi sarei immaginata di dover prendere.

Voglio dirvi però che i messaggi d’amore che sto ricevendo da tutti voi sono la mia vittoria più bella.

A voi milanisti e non solo, voglio dirvi GRAZIE. È straordinario il vostro affetto e quello che avete lasciato in me.

A presto, con amore e gratitudine.

Vale”.

