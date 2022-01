È morto a 65 anni il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli - BergamoNews

È morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Aveva 65 anni ed era ricoverato in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario.

Nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorsi era già stato ricoverato a Strasburgo per una polmonite e non aveva potuto presiedere la seduta plenaria nella quale la presidente della Commissione Ue von der Leyen aveva pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione.

Sassoli in un video messaggio su Twitter aveva spiegato di essere stato “colpito in modo grave da una brutta polmonite da legionella: ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato all’ospedale di Strasburgo, poi sono rientrato in Italia per la convalescenza. Ma purtroppo ho subito una ricaduta e questo episodio ha spinto i medici a consigliarmi una serie di analisi e di accertamenti”, che Sassoli aveva condotto in Italia, presiedendo da remoto le riunioni del Parlamento per l’intero mese di ottobre, tornando in persona nella plenaria di fine novembre.

Giornalista, conduttore televisivo, vicedirettore del Tg1, Sassoli era entrato in politica come europarlamentare del Partito democratico nel 2009. A dicembre aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo.

Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 10 gennaio, il presidente del Parlamento europeo aveva espresso il proprio “cordoglio” per la morte di Silvia Tortora, primogenita di Enzo Tortora e sorella di Gaia, che è il vicedirettore del Tg La7.

