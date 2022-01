Covid a Bergamo: contagi più 55% in una settimana. E 130 ricoveri in più - BergamoNews

Questa ondata è diversa da tutte le altre ed è la più violenta in termini di casi e chiunque ne ha esperienza diretta: se non con un tampone positivo, con qualche amico o parente in quarantena.

Ne abbiamo conferma dai dati di questa settimana epidemiologica (4-10 gennaio 2022), dove è ancora evidente la fase espansiva del contagio.

A livello nazionale, negli ultimi 7 giorni, i contagi certificati da tampone sono stati 1.142.671, in aumento (+59,2%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 717.834). Media giornaliera 163.238 (da 102.548).

È ancora più evidente il balzo, in solo quindici giorni, se lo paragoniamo al dato del nostro report riferito alla settimana 21-27 dicembre scorso, quando la media dei nuovi casi giornalieri era di 38.963.

Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al 17,28% (da 12,86%).

Rapporto positivi/casi testati 55% (da 48%).

Curva dei contagi: da 1,72 a 2,41.

Anche il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 27,2% (dal 22,7% di una settimana fa).

I ricoveri ordinari si incrementano del 32,5% e passano da 12.333 a 16.340; quelli in terapia intensiva del 18,9%: sono 1.606, erano 1.351 sette giorni fa.

Aumenta, rispetto alla settimana scorsa, anche il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 840 a 922 (+18,1%).

Fortunatamente siamo lontani dai record registrati durante le precedenti ondate, quando i ricoveri ordinari arrivarono a quota 30/35mila, e quelli in terapia intensiva a 4 mila. La situazione, tuttavia, inizia a essere critica in alcune aree del paese e i medici stanno alzando il livello di allerta.

Continua a crescere l’indice di occupazione nei Reparti Covid e Reparti di Terapia Intensiva, ora rispettivamente al 25,6% e al 17,5%.

Sempre da martedì a lunedì, i decessi sono stati 1.479, con una crescita sostenuta, considerato che venerdì scorso ne contavamo 1.051. La variazione percentuale, in questo caso, è del +40,7%.

Non superavamo i mille decessi settimanali dal 14 maggio scorso. Ma non dimentichiamo che nei mesi più difficili della pandemia in Italia i morti erano mille al giorno, prima che arrivasse la difesa dei vaccini.

Cresce ancora il numero dei tamponi totali: 6.779.435 (ne erano stati eseguiti la settimana scorsa 6.246.753), il 70% dei quali di tipo antigenico rapido.

Il valore di Rt nazionale è salito all’1,48 (da 1,40).

Incrementa notevolmente l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 950 a 1700.

Attualmente in Italia si sommano 2.004.597 positivi, 5.410.482 guariti, 7.554.344 casi totali e 139.265 decessi.

Lombardia e Bergamo

Nel periodo osservato, risulta anche in Lombardia un numero elevato di nuovi casi (sia pure in minor misura rispetto al periodo precedente), che passa da 203.217 a 276.298, con un incremento del 36%. Cresce del 39,7% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 2.999 gli attuali (erano 2.147). In aumento, seppure percentualmente minore (+12%), anche quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 219 a 246.

Diminuisce leggermente, rispetto alla settimana scorsa, il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 126 a 120.

Sale l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 14,3% e al 16,1%. e quello relativo ai Reparti Covid, dal 20,5% al 28,7%. Di questo passo, la zona arancione non è molto lontana.

In notevole aumento il numero dei decessi settimanali: 305 rispetto ai 207 del periodo precedente. Crescono di oltre il 70 % sia il numero degli attualmente positivi, ora 519.212 (303.862 la settimana scorsa), sia quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 515.967 (erano 301.496).

L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in salita da 1.900 a 2.770, come l’indice medio settimanale di positività che passa dal 17,94% al 21,87%.

Anche questa settimana, in provincia di Bergamo, il numero dei nuovi casi aumenta in maniera maggiore rispetto al dato regionale: i positivi sono stati infatti 26.047, con un +55,7% rispetto ai 16.729 del periodo precedente.

Da sottolineare che il totale dei positivi è ora di 110.490. Un mese fa erano 60.396.

Ne risulta che in poco tempo la percentuale dei contagiati sulla popolazione è salita dal 5,5 al 10%.

Incrementa in modo preoccupante il numero dei pazienti ricoverati all’ospedale cittadino: in Area Medica da 91 a 137, in Terapia Intensiva da 19 a 20. Sommando i ricoveri nelle altre due Asst provinciali (Bergamo Est e Bergamo Ovest) il totale è di 330 (erano 200 la settimana scorsa e un centinaio quella precedente).

Nel periodo osservato si sono registrati 12 decessi (+1) Sale l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 1380 a 2370.

La campagna vaccinale

Il 78,8% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 3,75% è in attesa di seconda dose. Il 39,2% ha fatto la terza dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto l’82,55% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 84,8% mentre l’81% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 89,8% mentre l’86,4% è vaccinato.

Numeri sottostimati

Il numero dei nuovi casi è sicuramente sottostimato: la settimana epidemiologica appena conclusa risente infatti delle festività, con il consueto calo di test eseguiti e quindi di positivi individuati. Inoltre stiamo facendo largo uso dei test rapidi, che restituiscono un elevatissimo numero di falsi negativi: in quest’ultima fase epidemica i test molecolari hanno un rapporto “positivi/tamponi” del 27% circa, contro l’8% dei test antigenici rapidi. Come già sottolineato nelle scorse settimane è più importante, in questa fase, controllare i dati relativi all’occupazione ospedaliera. La pressione esercitata in particolare sui reparti di Medicina generale sarà molto intensa nelle prossime 3-4 settimane, con forte rischio di stress per un sistema già provato da 2 anni di emergenza.

Quando arriverà il picco?

Non lo sa ovviamente nessuno, ma a guardare quello che è successo in altri Paesi dovrebbe succedere entro la fine di gennaio. Osserviamo un primo rallentamento della crescita percentuale dei casi su base settimanale, ma andrà confermato nei prossimi giorni, senza l’effetto del periodo festivo di cui abbiamo detto.

Nello specifico, lo sviluppo atteso dell’epidemia lascia prevedere un picco dei ricoveri nei reparti di Medicina generale entro la prima metà di febbraio, delle terapie intensive verso la metà di febbraio, dei decessi nella prima metà di marzo.

Torniamo a sottolineare che gli aspetti positivi legati a una minore pericolosità clinica della variante Omicron rispetto alla Delta, devono essere considerati controbilanciando la valutazione con gli effetti della maggiore diffusività.

Obbligo di vaccino per gli over 50

Nella serata di mercoledì 5 gennaio il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto-legge Covid che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50. La sanzione per chi non rispetta l’obbligo è di 100 euro una tantum, cifra molto bassa che non incentiva di certo il mettersi in regola. Va detto che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022, con sanzioni da 600 a 1.500 euro.

In chiusura l’epidemia a livello mondiale (dati Oms, periodo 27 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022). I nuovi casi sono stati 9.520.488 (+90,9%) con 41.178 decessi (-7,8%). Ricordiamo che i decessi sono riferibili a infezioni contratte 2-4 settimane fa e che, di conseguenza, solo tra 2-4 settimane vedremo i veri effetti dei contagi attuali. È il frutto dello sfasamento nel tempo delle curve del contagio, dei ricoveri ordinari, delle terapie intensive e dei decessi, tema che abbiamo affrontato più volte, ma che è basilare per capire l’evoluzione della pandemia.

