Cortenuova, tenta di domare le fiamme del camion: autista ferito alla mano - BergamoNews

Cortenuova. I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia intervengono per un principio di incendio di un camion (alimentato a Metano) in via Trieste a Cortenuova intorno alle 10:40 di martedì 11 gennaio.

Il camion ha preso fuoco a causa di un malfunzionamento alle bombole: l’autista, di 54 anni, nell’intento di spegnerlo si è bruciato alla mano.

Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche l’ambulanza.

