Atalanta, la rivincita di Pezzella che convince il Gasp e mette a tacere gli scettici - BergamoNews

La straordinaria creatura di Gasperini viaggia a vele spiegate anche nel 2022. La roboante vittoria per 6-2 conquistata nella prima uscita del nuovo anno, seppur contro l’Udinese decimata dalle assenze (e che ha annunciato ricorso), è la testimonianza del fatto che l’Atalanta continua a seguire la rotta senza perdere di vista la meta.

A differenza delle passate stagioni, dove la rosa era più ristretta e il mister utilizzava 15-16 giocatori, la novità di questo campionato è il coinvolgimento di più uomini. Gasp ha impiegato con continuità 19 calciatori e ognuno di loro sta dando il proprio contributo alla causa.

Tra i ragazzi che hanno iniziato il campionato senza avere i riflettori puntati c’è Giuseppe Pezzella, esterno sinistro arrivato in estate dal Parma come quinta scelta. Le corsie laterali delle compagini guidate dal Gasp sono sempre state un’arma letale contro gli avversari e la Dea può contare su diversi elementi di qualità. A Zingonia il classe ’97 ha trovato una concorrenza spietata: Gosens, Zappacosta, Hateboer e Maehle partivano tutti davanti nelle gerarchie.

Nei primi mesi Pezzella ha infatti faticato a integrarsi nei meccanismi di gioco e non è riuscito a ritagliarsi molto spazio. In 14 giornate, l’esterno napoletano ha giocato solo una volta dall’inizio e facendo il conto dei minuti accumulati è arrivato a poco più di duecento. Un bottino magro per il ragazzo su cui la dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare qualche mese fa.

Pezzella però non si è perso d’animo. Ha continuato a lavorare sodo quotidianamente, nonostante lo scetticismo dei tifosi. Giorno dopo giorno ha dimostrato di meritarsi maggiore fiducia. E i miglioramenti sono arrivati. Da fine novembre, l’ex Parma ha collezionato 4 presenze da titolare su 6 gare di campionato, convincendo il tecnico a preferirlo a Maehle e Hateboer in diverse circostanze.

Anche a livello di prestazioni il rendimento di Pezzella è cresciuto. Quando scende in campo il numero 13 abbina corsa, quantità e intelligenza. È attento in fase difensiva, mentre quando c’è da attaccare sfrutta le sue abilità per premiare i compagni. Ha già fornito 3 assist e non rinuncia a tirare verso la porta avversaria per provare a fare gol, dimostrando di poter ben figurare in una rosa di qualità come quella bergamasca.

