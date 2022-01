Schilpario: i funerali dell'allenatore di sci Mario Simari Birkner trasmessi anche in Argentina - BergamoNews

Schilpario. Il mondo dello sci argentino è in lutto: è morto improvvisamente Mario Simari Birkner, aveva 67 anni.

Era il capostipite di una famiglia di campioni venuta dall’Argentina, da San Carlos de Bariloche, trasferitasi vent’anni fa a Schilpario, frazione Barzesto.

I quattro figli di Mario e Teresita Birkner sono tutti sciatori molto conosciuti a livello internazionale: Cristian Javier, allenato dal padre, è stato tre volte portabandiera dell’Argentina ai Giochi olimpici invernali; la madre si occupa invece di allenare le figlie Maria Belen, Macarena e Angelica, anche loro sciatrici professioniste e collezioniste di medaglie in diverse discipline.

La morte di Mario è stata repentina e tutta la famiglia è provata per il grave lutto.

È un grande dispiacere anche per la comunità scalvina: i Simari Birken sono ben voluti e apprezzati da tutti, sono stati accolti a braccia aperte dall’intero paese.

Il funerale di Mario Simari, celebrato lunedì 10 gennaio alle 15 alla chiesa Corpo e Sangue di Cristo di Barzesto, è stato trasmesso anche in Argentina.

“Una famiglia molto rispettata e rispettosa – dichiara il parroco di Schilpario don Vincenzo Valle -. Non fanno molta vita sociale perché sono sempre in giro per gli impegni sportivi, ma quando si vedono sono cordiali con tutti”.

Ylenia Piantoni ha conosciuto la famiglia quando, anni fa, lavorava nel bar degli impianti sciistici: “Sono una famiglia adorabile, sono davvero sconvolta per la perdita di Mario – racconta -. Era una persona semplice e modesta, così come sua moglie e i suoi figli, e questo nonostante siano tutti grandi campioni. Pensare che gli ho anche insegnato a guidare gli escavatori, dato che la mia famiglia ha un’impresa e io sono una delle poche donne che utilizza tutti i tipi di macchinari. Mario aveva buoni rapporti con tutti, anche con i maestri delle scuole sci del comprensorio. Se poteva, dava qualche consiglio, essendo lui un allenatore ad alto livello”.

Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, la famiglia Simari Birkner non è potuta tornare in Argentina ed è sempre rimasta a Schilpario, nella casa di Barzesto dell’amico Toni Morandi, allenatore delle allora atlete Azzurre Lara Magoni e Debora Compagnoni e di altri sciatori professionisti che hanno ottenuto importanti titoli mondiali, italiani e numerose medaglie in Coppa del Mondo e tricolori.

“Si erano conosciuti durante le competizioni ed erano diventati molto amici – spiega Ylenia -, tanto che Morandi ha voluto lasciare loro in usufrutto la sua casa. Quando gli impianti sciistici funzionavano ancora, tutta la famiglia si allenava qui a Schilpario ed era venuta diverse volte anche la squadra argentina dei ragazzi più giovani, seguita da Mario e Teresita”.

L’ex campionessa di sci e attuale assessore regionale Lara Magoni ricorda bene Mario Simari Birkner: “Conoscevo bene la famiglia e mi dispiace molto per la perdita di Mario. Il mio allenatore è stato Toni Morandi ed ho gareggiato in una Olimpiade e in un Mondiale dove c’era anche Cristian, il suo figlio maggiore, sciavamo spesso insieme. Ciò che mi ha sempre colpita è la passione condivisa da tutta la famiglia per lo sci, per lo sport fatto con sacrificio e spirito di abnegazione. Quando passo da Schilpario, sono contenta di vedere le finestre della casa di Toni aperte. I Simari, anche se sono argentini, sono considerati della Val di Scalve. Conosco il dolore di perdere un genitore, e il mio abbraccio va ai figli che hanno perso un grande papà”.

