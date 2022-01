Qualche nuvola e temperature in risalita - BergamoNews

Feste natalizie concluse, si torna alla normalità (che poi tanto normale non è vista la situazione). Antonio Marioni ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un’area di bassa pressione agisce in queste ore sul sud Italia mentre sull’Europa centro-occidentale si è instaurata un’alta pressione che marginalmente interessa anche la Lombardia, a metà strada tra le due figure bariche.

Lunedì 10 gennaio 2022

Tempo Previsto: al mattino cielo poco nuvoloso sui monti, sia Alpi, Prealpi che Appennino con addensamenti e qualche debole nevicata solo sulle Alpi di confine. Su pianure possibili nebbie con qualche nube solo sull’area sud-orientale della regione. In giornata cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso sui monti con qualche addensamento su Alpi di confine mentre su pianure le nebbie tenderanno a sollevarsi e a lasciare il posto a schiarite. Vi sarà comunque un aumento delle nubi a partire da est in traslazione verso ovest nel pomeriggio ma senza precipitazioni (nubi poco spesse e poco compatte).

Temperature: minime in pianura in calo e comprese tra -5 e 0°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Massime in pianura comprese tra gli 8/10° dell’alta pianura e i 2/5°C della medio-bassa pianura.

Martedì 11 gennaio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni assenti ovunque. Possibile qualche banco di nebbia la notte e al mattino ma in diradamento in giornata.

Temperature: minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra -4 e 2°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Massime in pianura in aumento e comprese tra 7 e 11°C con valori maggiori sulle alte pianure.

Mercoledì 12 gennaio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione

Temperature: minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra -3 e 3°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Massime in pianura comprese tra 6 e 10°C con valori maggiori sulle alte pianure.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!