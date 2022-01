Non mi lasciare, Dragonheart o La maschera di cera? La tv del 10 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 10 gennaio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Non mi lasciare”, con Vittoria Puccini. Il giovane Gilberto Ballarin viene ripescato morto dai sommozzatori della polizia nelle acque della laguna di Venezia. Elena Zonin, vice questore del CNCPO (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online), ritiene che Gilberto sia stato rapito per essere messo in vendita da una rete di pedofili su cui sta indagando da anni. Intanto Angelo, un ragazzino ospite di una Casa Famiglia, crede di chattare con una ragazzina di nome Elisa. Il piccolo Angelo scappa dalla Casa Famiglia e va a Venezia convinto di incontrare Elisa. Elena e Daniele, grazie alle informazioni che ottengono da Karim, catturano un losco personaggio detto il Cioro che ammette di avere incontrato Gilberto, ma nega di averlo ucciso.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in Paradiso”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Gloria mattutina” e “L’uomo dei ghiacci”.

Nel primo, l’ispettore Parker deve indagare sulla morte di una giovane reporter e conduttrice di un’importante rete televisiva di Saint-Marie – , alla vigilia della divulgazione di un sensazionale servizio…

Nel secondo, un famoso archeologo viene trovato morto durante alcuni scavi a Saint-Marie. Le indagini riportano l’ispettore Parker alla sua passione per la storia antica…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.25 andrà in onda “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su La7 alle 21.15 c’è “The international”; su Rai4 alle 21.20 “La maschera di cera”; su La5 alle 21.05 “La custode di mia sorella”; su Iris alle 20.55 “American History X”; e su Italia2 alle 21.10 “Dragonheart”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole. L’altro ‘900: Fruttero e Lucentini”. Un percorso all’interno della officina creativa della premiata ditta Fruttero & Lucentini.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!