Misiani (Pd): "I fanatici No Vax vanno condannati e isolati" - BergamoNews

Roma. “È evidente che non si tratta di quattro esaltati: c’è qualcosa di organizzato nelle farneticanti scritte nella pagina Facebook del Comune di Nembro”, presa d’assalto dagli insulti dei no-vax. “Ma non è compito della politica indagare o ipotizzare – afferma il senatore bergamasco Antonio Misiani, del Partito Democratico -. Il nostro dovere è esprimere piena solidarietà alla popolazione di Nembro, al sindaco Cancelli e a tutte le persone colpite dal Covid. Queste follie oltraggiano le vittime, disprezzano il lavoro di migliaia di operatori della sanità e calpestano le iniziative di chi in questo tempo difficile ha continuato ad adoperarsi a favore della comunità. I fanatici vanno condannati e isolati. Ci auguriamo che attorno al Comune di Nembro si stringano tutte le forze politiche e le istituzioni”.

