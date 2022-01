Dopo 20 giorni di stop per Covid, le ragazze del Volley Bergamo riprendono gli allenamenti - BergamoNews

Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 torna al lavoro. A causa di diverse positività rilevate nel gruppo squadra prima di Natale, la società rossoblù aveva fermato la sua attività. Da lunedì 10 gennaio atlete e tecnici, tra cui la nuova arrivata Mackenzie May, si ritrovano al Palazzetto dello Sport di Bergamo per riprendere le sedute di allenamento, oltre venti giorni dopo l’ultima volta del 18 dicembre.

All’indomani di quel sabato pomeriggio, sarebbero state riscontrate positività al covid-19 che avrebbero costretto al rinvio prima della gara casalinga con Il Bisonte Firenze, poi della trasferta a Treviso per incontrare Conegliano, il 26 dicembre, ed infine di quella con Trento, in programma il 9 gennaio.

Il gruppo rossoblù riprenderà con cautela, in sala pesi, in piscina e in palestra, il lavoro che sarà una nuova preparazione atletica dopo i tanti giorni di inattività.

La ripresa delle gare ufficiali è prevista, come da calendario, per domenica 16 gennaio alle 17, quando arriverà al Palazzetto dello Sport di Bergamo la Savino Del Bene Scandicci.

La capienza dell’impianto sarà ridotta al 35%. Secondo quanto previsto da decreto legge, sarà consentito l’accesso solo agli spettatori in possesso di Green Pass Rafforzato e con mascherina ffp2 correttamente indossata.

La prevendita dei biglietti disponibili sarà on line martedì dalle 15 sul circuito Mida Ticket.

Nel frattempo, si aspetterà di conoscere il nuovo calendario gare che dovrà definire i recuperi di tre match: quello che si dovrà disputare a Bergamo con Firenze (che proprio negli ultimi giorni ha comunicato a sua volta lo stop a causa di positività al covid nel gruppo squadra) e quelli in trasferta con Conegliano e Trento.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!