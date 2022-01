Coppa Italia di sci di fondo, a Schilpario Corradini e Abram si impongono nell'individuale - BergamoNews

La “Pista degli Abeti” ha tenuto a battesimo la prima vittoria stagionale di Stefania Corradini la quale si è imposta nell’individuale in tecnica libera rafforzando così la leadership nella categoria civili.

Sotto lo sguardo attento del commissario tecnico Alfred Stauder, la portacolori del Sotto Zero Nordic Team ha saputo sovvertire i pronostici della vigilia completando i dieci chilometri in programma in 27’32”4. Piazza d’onore per la valdostana Elisa Brocard (Esercito) la quale non è riuscita a ripetere il successo ottenuto ventiquattr’ore prima terminando le proprie fatiche con diciassette secondi di ritardo davanti alla compagna Ilenia De Francesco.

In campo maschile pronto riscatto per Mikael Abram che, dopo aver dovuto far i conti con una precoce eliminazione nella sprint, si è aggiudicato la quindici chilometri a skating. La voglia di rivalsa ha consentito all’alfiere dell’Esercito di completare il percorso in 36’34”8 distanziando così di sedici secondi Stefano Gardner (Carabinieri) e di venticinque Simone Daprà (Fiamme Oro Moena).

Fra i civili da segnalare la nuova affermazione di Fabrizio Poli (Under Up Ski Team Bergamo) il quale, grazie al nono posto assoluto, si è imposto anche fra gli Under 23. La competizione tricolore tornerà ora a far tappa in Val di Scalve nel weekend del 12-13 febbraio, occasione in cui verranno assegnati anche i titoli italiani sprint per le categorie Under 18 e Under 20.

