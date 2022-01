Troppo facile contro l'Udinese decimata dal Covid, la Dea vince 6-2 con doppietta di Muriel - BergamoNews

Udine. Una delle migliori versioni dell’Atalanta schianta l’Udinese con una prestazione maiuscola dei suoi tenori. I nerazzurri centrano la nona vittoria in trasferta in undici gare e continuano l’inseguimento su Milan e Inter. Con il roboante punteggio di 2-6 la Dea si sbarazza di una formazione friulana sulle gambe a causa dello stop forzato dovuto al Covid.

Già nella prima frazione gli ospiti fanno capire a tutti di non volerne sapere di tornare a Bergamo senza i tre punti. Pasalic sblocca il parziale con una girata di testa da applausi, gli acuti di Muriel e Malinovskyi permettono all’Atalanta di chiudere i primi quarantacinque minuti sullo 0-3. Una volta rientrate in campo le due formazioni, il lait motive del match non cambia. Gli orobici mantengono il pallino del gioco e continuano ad attaccare, nonostante una maldestra deviazione di Djimsiti riporta in partita i bianconeri.

Ci pensa ancora Muriel a sistemare i conti con una giocata da fuoriclasse in contropiede. Prima delle reti nel finale di Maehle e Pessina, ci prova Beto a rendere meno amaro il risultato finale. La Dea regola così la formazione di Cioffi e apre il 2022 con tre punti preziosi.

La cronaca dell’incontro

Secondo tempo

47′ Triplice fischio

47′ 2-6 Dea! Si sblocca anche Pessina nei minuti di recupero con un piazzato perfetto

45′ Manita nerazzurra! Maehle chiude i giochi con un tap in vincente su assist di Hateboer

43′ Accorcia le distanze l’Udinese! Success lavora la sfera, vede il taglio di Beto e lo premia mandandolo a tu per tu con Musso per il 2-4 friulano

34′ Il Gasp concede minuti anche a Ilicic e sacrifica Muriel

32′ Djimsiti si fa ammonire per un intervento scorretto

31′ Poker Atalanta! In campo aperto su uno dei tanti ribaltamenti di fronte Muriel sfida in dribbling De Maio, lo salta e realizza la sua personale doppietta con un diagonale imparabile

28′ Gasperini sostituisce Pasalic e Pezzella. Al loro posto Miranchuk e Hateboer. Cioffi invece inserisce Success per Pussetto

21′ I padroni di casa mettono Soppy e tolgono Udogie

14′ Gol Udinese! Molina dalla distanza scarica una botta deviata da Djimsiti che spiazza Musso e riporta in partita i padroni di casa

1′ Esce De Roon ed entra Pessina

1′ Riprende il match

Primo tempo

46′ Finisce la prima frazione

45′ Ammonito De Roon, il centrocampista atterra Beto e viene punito con il cartellino giallo

43′ Tris nerazzurro! Scambio Pasalic-Muriel, l’attaccante vede l’arrivo di Pezzella che libera la conclusione respinta dall’Udinese, la palla schizza sui piedi di Malinovskyi e da buona posizione il trequartista non sbaglia

38′ Stacco di testa di Udogie che termina sopra la traversa, sul traversone morbido di Molina

35′ Deulofeu servito da Beto supera nell’uno contro uno Palomino e prova il siluro incrociato che trova l’ennesima pronta risposta di Musso

29′ Becao ammonito per una trattenuta vistosa su Pasalic

21′ Raddoppio Dea! Contropiede fulmineo nerazzurro imbeccato da Malinovskyi per la velocità di Muriel, il colombiano punta la difesa, si sposta il pallone sul mancino e di piatto pesca l’angolino basso

16′ Gol dell’Atalanta! Sulla fascia sinistra Pezzella mette un cross al centro per Pasalic che di testa la mette sul secondo palo dove il portiere di casa non può arrivare. Ottimo anticipo del croato che non lascia scampo ai difensori

14′ Sugli sviluppi di un corner la palla vaga al limite dell’area piccola, si avventa Toloi che con la punta del piede tira verso Padelli ma la sfera viene deviata in angolo da un difensore e termina a lato di un soffio

12′ Walace pesca con una pennellata morbida Pussetto, grandissima girata del numero 23 neutralizzato con una bella parata in tuffo da Musso. Posizione di fuorigioco dell’attaccante bianconero e azione fermata

4′ Muriel si mette in proprio da posizione di sinistra in area di rigore, finta il tiro con il destro, se la porta sul mancino e conclude con un rasoterra largo di poco

1′ Fischio d’inizio, partiti!

Le formazioni ufficiali

Udinese: Padelli; Becao, De Maio, Nuytinck; Perez, Molina, Walace, Udogie, Pussetto; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

