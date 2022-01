Tra i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo il "Belotti" di Oakland - BergamoNews

Albino. Da Vall’Alta di Albino fino ad Oakland per aprire il Belotti Ristorante e Bottega, un ristorante all’insegna dei piatti tipici del Bel Paese, e classificarsi tra le migliori insegne di cucina italiana al di fuori dei confini nazionali.

Protagonista è lo chef Michele Belotti, che dopo aver frequentato l’Istituto alberghiero a Nembro e aver lavorato al ristorante stellato Frosio, ad Almè, con la moglie Joyce, nel 2016, apre un ristorante in America. Oggi il Belotti Ristorante è al 50esimo posto nella classifica de “I Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2022-Prosecco DOC Award” firmata da 50 Top Italy, che ha decretato anche che Da Vittorio Shanghai è il terzo miglior ristorante italiano nel mondo.

Un menù in italiano, con il dettaglio dei piatti e degli ingredienti in inglese, dove non mancano piatti della tradizione orobica. Sotto “casoncelli bergamaschi” si legge: My Mom’s Bergamo style stuffed pasta whit beef, prosciutto, pork shoulder, Grana Padano dop, smoked pancetta, butter, sage; sotto gli “scarpinòcc de pàrr” si legge: Vegetarian tradional Bergamo style stuffed pasta, Grana Padano dop, spices, parsley, garlic, brown butter, sage. Con gli agnolotti, le pappardelle, le tagliatelle e tanti altri tipi di pasta fresca sono il cuore della proposta di Belotti. Il tutto condito con le salse della tradizione italiana.

La guida online descrive il ristorante di Oakland come una trattoria molto curata, che accoglie gli ospiti attratti proprio dalle paste home made, disponibili anche da portare a casa e cucinarle secondo la propria fantasia o con i sughi già pronti.

