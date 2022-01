Sci di fondo: a Schilpario Giacomo Gabrielli e Elisa Brocard trionfano nella sprint in tecnica libera - BergamoNews

Schilpario. A poco meno di un anno di distanza, la Coppa Italia di sci di fondo è tornata a far tappa a Schilpario.

L’assenza di precipitazioni nevose non ha infatti intralciato i piani di Andrea Giudici e dello Sci Club Schilpario i quali hanno sfruttato il repentino abbassamento delle temperature per preparare al meglio la Pista degli Abeti

La sesta tappa della competizione nazionale ha visto protagonisti gli specialisti della sprint in tecnica libera che si sono sfidati lungo il tortuoso tracciato disegnato da Fabio Maj e che ha visto il trionfo di Giacomo Gabrielli ed Elisa Brocard.

Secondo in qualificazione, il portacolori dell’Esercito ha sfruttato l’eliminazione in semifinale del compagno di squadra Mikael Abraham imponendosi in finale al termine di uno sprint serrato.

Bravo a rispondere all’attacco in salita promosso da Mattia Armellini (Esercito), il 25enne trentino ha sfruttato la propria potenza in volata superando il bresciano Fabrizio Poli (Under Up Ski Team Bergamo) e il 24enne valtellinese.

“Mi sono sentito bene nel corso di tutta la giornata. Mi sono trovato di fronte a una finale molto tattica, tuttavia Armellini ha attaccato e, come mi ero già prefissato, l’ho sorpassato e ho tirato dritto sino alla fine – ha spiegato Gabrielli -. Nel corso della stagione ho avuto qualche problemino di salute che mi ha impedito di trovare il picco di condizione e qualificarmi per la Coppa del Mondo, tuttavia mi sono allenato bene durante le feste e spero quindi di centrare i nuovi obiettivi”.

Occasione di rilancio anche per Elisa Brocard (nella foto qui sopra), che ha dominato la competizione tricolore sin dalle prime battute lasciandosi alle spalle la sorprendente Stefania Corradini (Sotto Zero Nordic Team) e la friulana Chiara De Zolt Ponte (C.S Carabinieri).

Decisa a riprendersi dopo un periodo complicato, la 37enne valdostana ha ritrovato il giusto ritmo sulle nevi scalvine tagliando la linea d’arrivo in solitaria.

“Sono contenta perchè rientro da un’influenza e alcuni problemi fisici che mi hanno precluso parte della stagione dopo esser partita bene a novembre con buone prestazioni in Coppa del Mondo – ha sottolineato la rappresentante dell’Esercito -. Ora sono in ripresa e oggi ho ritrovato sicuramente le giuste sensazioni”

