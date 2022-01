Remuzzi: “Omicron e Delta, stiamo vivendo due pandemie insieme” - BergamoNews

“Adesso noi in realtà, in un certo senso, abbiamo due pandemie: una sostenuta da omicron e l’altra ancora sostenuta da delta”, ha detto Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a “Mezz’ora in più” su Rai Tre.

E ha aggiunto: “Se vivono insieme questo può rappresentare un ulteriore problema, possono esserci delle preoccupazioni in più”.

Parlando dei ricoveri attuali il professor Remuzzi ha affermato: “Penso, anche se non abbiamo ancora i dati, però lo stiamo studiando, che le persone ricoverate in terapia intensiva in questo momento siano ancora le persone che hanno contratto la variante delta”.

