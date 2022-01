Messaggi sulla bacheca dell’hub: "Grazie. Ma chi non si vaccina vi reca solo offesa” - BergamoNews

Mapello. “Grazie a tutti !!! Chi non si vaccina vi reca solo offesa. Ma io dico grazie”: questo è uno dei tantissimi messaggi affissi sulla bacheca dei pensieri che si trova presso il centro vaccinale allestito da Ats e Asst Bergamo Ovest all’interno del centro commerciale “Il Continente” di Mapello.

Dopo la vaccinazione tutti sono tenuti a rispettare un periodo di osservazione, rimanendo per almeno 15 minuti in una sala d’attesa allestita a fianco degli ambulatori. Un quarto d’ora dove tanti pensieri, con il loro carico di timori, attese e speranze, si affastellano nella mente.

Molti hanno deciso di dare forma e spazio alle loro convinzioni, agli stati d’animo o alle diverse sensazioni vissute, su alcuni post-it gialli che animano e colorano una bacheca dove ognuno può lasciare il proprio pensiero.

Da messaggi traspare unanime e accorato il senso di riconoscenza verso il personale sanitario e i volontari: “Grazie per l’impegno e la dedizione! Che Dio vi benedica”; “Infinite grazie, siete meravigliosi”; “Grazie a tutti voi, volontari e non… Non molliamo”; “Un ringraziamento a tutti. Buon 2022.”.

Alcuni ne rimarcano impegno e professionalità: “Grazie ai medici di cuore per il vostro lavoro e sacrificio”; Ringrazio tutti i medici, infermieri, soccorritori, responsabili della CRI e tutto il resto dello staff appartenente al settore medico che si danno da fare più del dovuto”; “Grazie a tutti i medici. Siete degli eroi”; “Siete il top. Grazie di cuore”.

Messaggi sulla bacheca dell’hub di Mapello

Con “Grazie a tutti i volontari, medici e infermieri! Che la scienza ci aiuti” e “Credete nella scienza” qualcuno intende affidarsi alla ricerca scientifica mentre altri, con “Grazie a tutti i volontari, infermieri e medici che aiutano il nostro territorio ad uscire da questo incubo”, ricordano il prezzo altissimo, in termini di vite umane, pagato dai bergamaschi e dalle nostre comunità.

Un ringraziamento anche alle persone che si mettono a disposizione per rendere più agevole e meno traumatico il momento della vaccinazione: “Volontari gentilissimi. Ottima organizzazione. Grazie e buon anno”; “E anche la terza dose è fatta. Grazie a tutti per il sorriso e la gentilezza con cui veniamo accolti”; “Grazie a tutti gli operatori. Gesù bambino vi ricompenserà”.

Un pensiero particolare agli alpini, che in armi o in congedo, da sempre offrono il loro contributo: “Grazie a tutti: medici, infermieri, alpini”; “Viva gli alpini”, “Grazie e complimenti per l’organizzazione. Grazie agli alpini … sempre presenti”; “Grazie alpini bergamaschi. Siete unici! Evviva i bergamaschi”.

“Molto bravi, non ho sentito nulla” è stato il commento di qualcuno subito dopo essersi vaccinato, ripreso da qualcun altro che aggiunge “Molto utile!! Non sento nulla! Molto bravi! PS. Vaccinatevi”. Altri entrano nei particolari: “È strano perché senti il liquido scorrere nel braccio però così siamo più al sicuro”.

C’è chi considera la vaccinazione come un atto di senso civico che contribuisce a migliorare lo stato della salute di un’intera popolazione: “Ho contribuito a debellare il virus”. Altri desiderano “Che il Covid sparisca definitivamente” convinti che “Insieme sconfiggeremo questo virus!!!”.

Spazio alla speranza: “Grazie a tutti voi! Riprendiamoci in mano la vita è il futuro!!”; “Viva i vaccini e grazie agli scienziati che li hanno studiati. Grazie a loro arriveremo lontano nella storia”. E spazio anche al cuore con qualcuno che invece di concentrarsi sulla siringa non si è perso la bellezza e la grazia dell’operatore sanitario, indirizzandole un messaggio: il disegno di un cuore, la scritta “dottoressa” e sotto “con gli occhiali rossi”.

C’è chi ha disegnato un uomo stilizzato con un fumetto che esce dalla bocca e l’invito ” Vaccinatevi” e chi riesce a strappare un sorriso: “Terza dose fatta. Adesso andiamo a fare la quarta in via Secchia (è una strada di Palazzago, paese vicino)”; mentre su un post, di fantozziana memoria, si legge: “Terza dose fatta. Pensiamo che vadi tutto bene per tutti”.

Commovente quanto efficace il post scritto da un ragazzo delle medie: “Utile. Grazie mille da un bambino di 12 anni. Ciao. Ritorneremo il 13”.

