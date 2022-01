Covid, nelle ultime 24 ore sono 36.858 nuovi contagi in Lombardia: 3.733 a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Quasi due milioni di positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia: per la precisione 1.943.979 sono gli attualmente positivi, 125.086 in più rispetto a sabato 8 gennaio.

Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.436.939 e i morti 139.038.

Sono i dati resi noti dal Ministero della Salute. Sono 993.201 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 15,7%, rispetto al 16,2% di ieri. Sono 1.595 i pazienti in terapia intensiva, 38 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 142. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.647, ovvero 717 in più rispetto a sabato 8 gennaio.

Lombardia: 1.537.197 (509.128) (36.858)

Milano: 517.572 (10410)

Brescia: 180.950 (5049)

Varese: 149.130 (3647)

Monza e della Brianza: 146.316 (3261)

Bergamo: 108.653 (3733)

Como: 97.567 (2457)

Pavia: 79.110 (1768)

Mantova: 57.743 (1243)

Cremona: 48.125 (1188)

Lecco: 43.659 (1172)

Lodi: 34.830 (915)

In fase di definizione/aggiornamento: 32.617 (1033)

Sondrio: 25.487 (729)

