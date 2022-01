Covid, la Lombardia presto in zona arancione? Forse già superato il picco di contagi - BergamoNews

Bergamo. La Lombardia potrebbe finire presto in zona arancione? La risposta è sì. Perché con questa velocità di contagi e al punto in cui ci troviamo oggi si supereranno le soglie per il passaggio in zona arancione addirittura nella settimana dal 17 gennaio. Intanto si rileva che parrebbe essere stato raggiunto il picco dei contagi, e questo porterebbe a raggiungere fra una decina di giorni il picco dei ricoveri. A peggiorare la situazione potrebbero influire la ripresa della scuola e di tutte le attività.

Intanto, stando ai dati odierni, l’occupazione dell’area medica da parte di pazienti Covid è al 24,93% e quella delle terapie intensive al 15,49. L’incidenza sarebbe da area rossa rinforzata visto che è schizzata a 2.450, ovvero 3 casi ogni 100mila abitanti. Per retrocedere in arancione devono essere superate tutte e tre le seguenti soglie:

l’incidenza sopra 150; l’occupazione in terapia intensiva oltre il 20% e quella in area medica sopra il 30%. Osservando solo l’andamento settimanale dell’occupazione in area medica parrebbe scontato arrivarci nei prossimi 7 giorni: dal primo gennaio a oggi siamo passati dal 18,6% al 24,9%, 14 giorni fa eravamo a quota 13,4% e 21 giorni fa all’11,7%. Se anche solo l’incremento fosse come quello degli ultimi sette giorni (1-8 gennaio, ossia del 34%, leggermente minore rispetto a quello verificatosi dal 25 dicembre all’1 gennaio), tra una settimana arriveremmo a un’occupazione del 33,4%.

Potrebbero trattenere più a lungo la regione in giallo invece le terapie intensive: se crescessero al ritmo dell’ultima settimana arriveremmo tra sette giorni al 16,5%, ma se si replicasse il balzo della settimana precedente (+24,7%) si andrebbe a un soffio dal 20%.

