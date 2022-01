Correre per ricominciare, Tolo Tolo o Doctor Strange? La tv del 9 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 9 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Correre per ricominciare”. L’insegnante John Harrison allena per la corsa di resistenza Hannah Scott, un’adolescente problematica. Un giorno John conosce per caso in ospedale un malato terminale, Thomas Hill, che era un campione di corsa e che lo consiglia su come allenare Hannah. Tornando a trovarlo, John scopre che Hannah è la figlia di Thomas, che la ragazza crede morto, perché la nonna così le aveva detto. Tuttavia, grazie a John, Hannah incontrerà finalmente suo padre, che è diventato una persona nuova dopo aver abbracciato la fede cristiana.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La vita e la morte”: la Fiera affida Angela alle cure della dottoressa Morales. Jackson è stato freddato durante il rapimento. Lucy, scioccata, viene ospitata a casa di – Tim. Comincia la caccia per riuscire a recuperare Lopez…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Città Segrete”. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di un’altra grande capitale europea: Londra. Ogni luogo e monumento che scorrerà davanti agli occhi dei telespettatori farà rivivere un personaggio (o una vicenda) al quale la storia lo ha legato. Giocando con epoche diverse e generi diversi, si terrà sempre come filo conduttore la scoperta dei segreti di una grande città.(o una vicenda) al quale la storia lo ha legato. Giocando con epoche diverse e generi diversi, si terrà sempre come filo conduttore la scoperta dei segreti di una grande città.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Tolo Tolo”, con Checco Zalone; su Italia1 alle 21.20 “Doctor Strange”; su Rai4 alle 21.20 “Derailed – Attrazione Letale”; su La5 alle 21.05 “Il vero amico”; e su Iris alle 20.55 “Woman in gold”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Secondo episodio di “Immensa Africa” dedicato al territorio selvaggio del Deserto del Namib, antico 55 milioni di anni. Nella seconda fascia, Giuseppe Sansonna ci racconta una Pescara sospesa sul mare e legata all’anima di due illustri concittadini che qui sono nati: Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!