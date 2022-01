Coppa del Mondo: a Krasnojarsk doppietta per Bankes, quinta piazza per Moioli - BergamoNews

Trasferta amara per Michela Moioli, tornata da Krasnojarsk senza alcun podio.

Dopo aver concluso la prova inaugurale al quinto posto, la 26enne di Alzano Lombardo non è riuscita a migliorarsi in occasione della gara di Coppa del Mondo conquistata dall’inglese Charlotte Bankes.

Nonostante la voglia di riscattare la prestazione del giorno precedente, la campionessa olimpica non è riuscita a trovare il giusto feeling con la neve siberiana dovendosi così accontentare della vittoria nella small final.

In grado di superare senza alcun problema gli ottavi di finale, la fuoriclasse tricolore si è confermata prontamente anche ai quarti superando l’americana Stacy Gaskill al termine di un acceso duello.

Le semifinali si sono confermate fatali per Moioli la quale si è dovuta arrendere all’australiana Belle Brockhoff e all’americana Lindsey Jacobellis dopo aver sfiorato a lungo l’accesso alla finale.

Small final senza problemi per la giovane seriana la quale ha visto crescere il distacco dalla testa della classifica generale complice la seconda vittoria della britannica Charlotte Bankes, in grado di tagliare il traguardo davanti alla francese

Chloe Trespeuch e a Jacobellis.

Discorso simile anche per Sofia Belingheri che, dopo aver mancato la qualificazione all’esordio sulla pista russa, si è dovuta arrendere agli ottavi di finale.

Al rientro da un infortunio al ginocchio patito alla vigilia dell’appuntamento di Cervinia, la 26enne di Roncola San Bernardo ha concluso la propria heat in terza posizione cogliendo così la sedicesima piazza assoluta.

Complice la cancellazione dell’appuntamento di Chiesa in Valmalenco, Michela Moioli e compagne torneranno in pista il prossimo 29 gennaio in occasione dell’appuntamento in notturna previsto a Cortina d’Ampezzo.

