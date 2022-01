Commento sessista alla giornalista Sky Tg24 Mariangela Pira, la replica: "Serve un cambiamento culturale - BergamoNews

Un tweet che fa discutere quello che commenta un sottogiacca ritenuto troppo sexy per condurre un telegiornale come quello di SkyTg24. Così la giornalista Mariangela Pira, stimata collega ed esperta di mercati e finanza, replica sui social chiedendo una riflessione e un cambiamento culturale.

Ci si sveglia all’alba, si leggono i giornali e ci si prepara, si cerca di capire bene tutto per non sbagliare. O sbagliare poco. Ti confronti con la squadra di Sky Tg24 che sta dietro le telecamere. Senza di loro sarebbe impossibile andare in onda.

E poi trovi messaggi così, di persone che non hanno un nome e che pensano – grazie allo schermo di un pc – di poterti dire tutto.

Come spesso mi capita di dire nelle scuole, il problema delle donne è culturale, frutto di 2000 anni di storia in cui non abbiamo avuto alcuna voce.

Si veda il caso di Cleopatra, sminuita a “seduttrice” perché seccava constatarne intelligenza e astuzia (grazie alle tecnologie peraltro nuove scoperte ci raccontano una storia diversa rispetto a quello che abbiamo studiato ma questp è un altro post e un altro progetto).

Lascio a voi… Lascio a voi giudicare se i sottogiacca e giacca qui di sotto siano così sconci da portare me, sveglia dalle 3:15, a leggere tweet come questo. Lo dico sommessamente peraltro. Non mi sento certo avvenente come Salma Hayek, però ci dobbiamo tutti dare una calmata.

Quello che mi auguro – perché il messaggio è che anche chi si veste sexy possa poterlo fare per sé stessa non per forza per avere commenti inutili – non sono tanto “norme” a supporto delle donne come Opzione Donna ma un vero cambiamento culturale.

Perché mentre si scrivono regole, da qualche parte ci sarà sempre e ancora per un bel po’ (ma non tantissimo) chi penserà o farà battute stupide e dettate da ignoranza in senso latino – ignorare – non avere conoscenza. Parte dalla cultura e dalla scuola ovviamente, come tutto.

Ma anche dai genitori. Insegniamo ai figli maschi che non vivono nell’era dei macho inutili men, ma che più che portare rispetto devono pensare di vivere in un mondo mutuale, non dominatore maschile (e neanche femminile, mutuale non ci vuole tanto ad arrivarci), dove entrambi si ha un ruolo che va rispettato.

Lo dico soprattutto agli uomini genitori di figlie femmine che, se continua così, subiranno sempre da parte di altri uomini questo genere di commenti.

Mariangela

