Atalanta, ore 16,30: all'attacco con Muriel. A Udine si gioca col rebus dei tre positivi - BergamoNews

Bergamo. Si gioca. Alle 20,55 di sabato 8 gennaio arriva l’ufficialità in un twitt dell’Udinese che annuncia: “Udinese-Atalanta si disputa domenica 9 gennaio alle 16,30 nonostante l’emergenza Covid. Vendita libera dei tagliandi a partire dalle ore 10 di domenica 9 gennaio”.

E sarebbe anche la prima partita del girone di ritorno per i nerazzurri, dopo che è saltata quella col Torino, mentre i friulani tornano in casa dopo un mese (1-1 col Milan l’11 dicembre) e dopo il 4-0 vittorioso a Cagliari il 18 dicembre. Come da programma originale, quindi, alle 16,30 di domenica 9 gennaio.

Chi andrà in campo, poi, sarà tutto un quiz. Perché tivù e giornali si sono ingegnati a fare formazioni (tanto non la si becca quasi mai…), ma entrambe le società non hanno comunicato i calciatori positivi al Covid e quindi si scoprirà solo quando verranno comunicate le formazioni, cioè circa un’ora prima della partita, chi dovrà saltare questo turno. La situazione al momento è più pesante per l’Udinese, che il 7 gennaio alle 21,30 annunciava altri 4 calciatori più 1 componente dello staff positivi, per cui (dopo i controlli degli ultimi giorni) risultavano positivi 12 calciatori e 3 membri dello staff.

Più leggera la situazione in casa nerazzurra, alle ore 16 di sabato 8 gennaio: alla partenza per Udine, risultavano “positivi 3 tesserati del gruppo squadra, dopo i tamponi eseguiti ieri”, come ricordava il comunicato della società bergamasca. E quindi si è scatenato il ‘toto-positivo’, ammesso che si dovessero escludere Musso e Palomino, da poco negativizzati, oltre agli infortunati Zapata e Gosens e lo squalificato Freuler. E forse Sportiello fermato nei giorni scorsi da una gastroenterite. Oltre naturalmente a Boga, impegnato con la sua Nazionale per la Coppa d’Africa.

Di più, difficile sapere, visto che la società non ha diramato il solito elenco dei convocati, che sicuramente avrebbe potuto chiarire il rebus sulla formazione al “Friuli” di Udine.

L’Atalanta dovrebbe cercare di conquistare i primi punti del 2022 con Musso, Toloi (che rientra dall’infortunio), Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta (o Maehle); Malinovskyi, Pasalic e Muriel. Rispetto all’andata non c’è più nemmeno Lovato, allora (24 ottobre) titolare e ora ceduto al Cagliari, così come era titolare Pezzella, come Ilicic e Zapata.

L’Udinese dovrebbe schierare Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Success. Indisponibili Pereyra, Silvestri, Zeegelaar, Makengo, Nestorovski, Beto, Jajalo, per citare i principali, oltre a Samir che è stato ceduto. Quindi mancherà anche Beto che all’andata aveva pareggiato la rete al 93′ la rete segnata al 12′ del secondo tempo da Malinovskyi. Il portoghese Beto, 7 gol finora, è anche il bomber più prolifico dei bianconeri e ha segnato anche al Milan lo scorso 11 dicembre, mentre Deulofeu (6 reti) ha realizzato una doppietta a Cagliari. In panchina con l’allenatore Cioffi (all’andata era Gotti) andranno alcuni ragazzi della Primavera e De Maio.

All’Atalanta manca il bomber Zapata, 9 reti finora in campionato. Dopo di lui Pasalic con 7 reti, Malinovskyi con 4, Ilicic 3, Muriel e Koopmeiners 2.

Giornata convulsa quella di sabato 8 gennaio, col Tar che per tre volte dava ragione alla Lega calcio nel ricorso contro il provvedimento Asl e qualche nuova modifica al calendario della giornata, che sarebbe la seconda di ritorno. Ma anche alla Coppa Italia: infatti Atalanta-Venezia, ottavo di finale al Gewiss Stadium, non si gioca più con inizio alle 14,30 ma alle 17,30 di mercoledì 12 gennaio.

