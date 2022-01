Fiamme in una cascina abbandonata a Trescore: trovate due bombole di Gpl - BergamoNews

Trescore Balneario. Incendio in una cascina abbandonata in via Roma.

L’allarme è scattato intorno alle 8,30 di sabato 8 gennaio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga.

L’abitazione di tre piani è stata coinvolta sui tre livelli compreso il tetto, all’interno sono state rinvenute 2 bombole di gpl.

I Vigili del fuoco, una volta spente le fiamme, hanno messo in sicurezza le bombole e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche la Polizia Locale.

