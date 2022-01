Coppa del Mondo: a Krasnoyarsk vince l’inglese Bankes, quinto posto per Michela Moioli - BergamoNews

Il 2022 non é iniziato nel migliore dei modi per Michela Moioli.

Dopo aver chiuso l’anno con

una vittoria a Cervinia, la 26enne di Alzano Lombardo non è riuscita a ripetersi a Krasnoyarsk concludendo al quinto posto la prova di Coppa del Mondo di snowboard cross vinta dall’inglese Charlotte Bankes.

Decisa a ridurre il gap che la separa dalla testa della classifica generale, la portacolori dell’Esercito ha faticato a trovare il giusto feeling con la pista russa complice una neve particolarmente aggressiva.

Condizioni che non hanno messo in difficoltà soltanto la giovane seriana (quinta ad oltre due secondi dalla fuoriclasse britannica), ma anche la conterranea Sofia Belingheri che non è riuscita a cogliere l’accesso alla fase ad eliminazione diretta dopo esser rientrata dall’infortunio.

Il risultato del turno preliminare non ha impedito all’azzurra di trovare un posizionamento favorevole nel tabellone, consentendole così di superare senza grossi problemi i quarti di finale vincendo la propria heat davanti alla canadese Audrey Mcmaniman dopo aver preso il comando sin dalla partenza.

Unica azzurra in grado di accedere alle semifinali, la campionessa olimpica non è riuscita a superare l’arduo ostacolo rappresentato da Bankes e dall’americana Lindsey Jacobellis dovendosi accontentare della small final nonostante una buona partenza.

La fuoriclasse tricolore si è quindi dovuta accontentare del successo nella “finalina”, un risultato che l’allontana dalla vetta della classifica generale complice l’affermazione di Bankes davanti alla francese Chloe Trespeuch.

Michela Moioli proverà ora a riscattarsi in occasione del quinto appuntamento stagionale in programma nella mattinata di domenica 9 gennaio nuovamente a Krasnoyarsk.

