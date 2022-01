Bergamo, operativo il nuovo hub tamponi in Piazzale Alpini: le info - BergamoNews

Bergamo. È entrato in funzione sabato mattina, 8 gennaio, il nuovo hub per l’esecuzione dei tamponi rapidi, negli spazi di piazzale degli Alpini.

Nella prima fase, test “rapidi” per l’uscita da isolamento e quarantena, la “sorveglianza scuole” e il rientro dall’estero. Tutte le linee attive nel centro sono destinate all’esecuzione dei tamponi a carico del sistema sanitario regionale – quindi gratuiti per il cittadino – con l’obiettivo di chiudere appunto il periodo di isolamento e/o quarantena dei soggetti interessati. Successivamente saranno avviate anche le linee dedicate ai tamponi in solvenza, ovvero a pagamento per il cittadino.

La decisione è stata presa per poter soddisfare quanto prima le numerose esigenze dei cittadini bergamaschi e garantire loro la più veloce ripresa delle attività lavorative e scolastiche da lunedì 10.

“L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – ha commentato il direttore generale Massimo Giupponi – coglie l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Bergamo per la collaborazione fornita a questo importante progetto ed i soggetti erogatori, Humanitas e cooperativa OSA insieme a tutti i volontari che hanno aderito per supportare l’iniziativa”.

Operativo il nuovo hub per i tamponi di piazzale Alpini

