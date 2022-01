“Beneficenza” furbetta fuori dal centro commerciale: arriva Staffelli di Striscia - BergamoNews

Orio al Serio. Dopo una serie di segnalazioni di clienti insospettiti, Valerio Staffelli di Striscia la notizia è andato a OrioCenter per verificare la correttezza di alcune persone che raccoglievano denaro, pare, per beneficenza. E infatti non era così.

Di fronte alle promesse di raccogliere fondi per bambini e famiglie disagiate con l’autorizzazione della direzione del centro commerciale, molti bergamaschi nei giorni scorsi hanno donato soldi, da cinque euro in su.

Staffelli ha interpellato prima il vice direttore di OrioCenter Alessandro Biella, il quale ha spiegato invece che nessuno era stato autorizzato a chiedere denaro.

Poi l’inviato ha chiesto lumi ai due malfattori, i quali hanno prima ammesso di intascarsi quanto raccolto, infine si sono dati alla fuga.

