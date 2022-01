Atalanta-Torino, niente 3-0: tutte le gare non disputate sono “Sub iudice” - BergamoNews

Niente 3-0 a tavolino, almeno per il momento. Come si apprende dal comunicato emesso nella mattinata di sabato 8 gennaio dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, il risultato di Atalanta-Torino rimane sub judice. Stessa sorte per il risultato di Bologna-Inter, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, le altre partite di Seria A non giocate domenica.

Nel frattempo un’assemblea d’urgenza – apprende l’Ansa – sarebbe stata convocata sabato 8 gennaio dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell’emergenza Covid alla luce della telefonata del presidente del Consiglio Mario Draghi a quello della Federcalcio Gabriele Gravina. Nel colloquio, Draghi aveva chiesto al mondo del calcio di valutare l’ipotesi di giocare le gare a porte chiuse.

