Al via "Tali e quali", "C'è posta per te" ed "Eden": la tv dell'8 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 8 gennaio su RaiUno alle 21.25 debutterà “Tali e quali”, versione nip di “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti. Si tratta di uno show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale…

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Ospiti annunciati Paolo Bonolis e l’attore turco Can Yaman.

Su La7 alle 21.15 inizierà la nuova edizione di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tutto quel che luccica”: la squadra deve indagare sull’omicidio di una giovane modella che aveva dei collegamenti poco chiari con alcune studentesse…

RaiTre alle 21.45 trasmetterà “La fabbrica del mondo – Pipistrelli e virus”. La ricerca parte dalla nascita del pensiero ecologico per comprenderne l’evoluzione con la narrazione di alcuni passaggi chiave: dalla prima “foto ricordo” scattata al globo dagli astronauti della Nasa, alla battaglia contro il DDT dalla biologa Rachel Carson, fino ai ricercatori che hanno ricostruito la storia delle moderne pandemie, come Carlo Urbani, il medico italiano che bloccò l’epidemia della Sars e perse la vita. Dall’altopiano di Asiago, dove la tempesta Vaia nel 2019 ha abbattuto un milione di alberi, Daniele Zovi, saggista ed ex generale del Corpo Forestale dello Stato, spiega come alla base di quel disastro naturale ci sia un errore umano: dopo i bombardamenti della Prima Guerra Mondiale gli abitanti piantarono alberi remunerativi tralasciando i principi della biodiversità, dando così vita a un bosco artificiale, “evolutivamente” più debole. La scienziata americana Naomi Oreskes affronta il tema della fiducia nella scienza e dell’importanza di una sua efficace comunicazione, in questo momento di profonda crisi dovuta alla pandemia e al cambiamento climatico. David Quammen, autore di Spillover che nel 2012 preconizzò l’attuale emergenza sanitaria, intervistato nel suo ranch nel Montana, parla di caverne invase da pitoni e pipistrelli, seguendo gli spericolati ricercatori che hanno ricostruito la storia delle moderne pandemie, tra cui Sars e Covid-19. Dall’interno della Fabbrica del Mondo, con i corvi “meccatronici” di Marta Cuscunà a fare da coro, Paolini e Pievani danno vita a una narrazione teatrale, cinematografica e giornalistica inedita.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “007 – Goldeneye”; su Italia1 alle 21.20 “Zootropolis”; su Rai4 alle 21.20 “Papillon”; su Iris alle 21.10 “Frantic” e su Italia2 alle 21.10 “10050 Cielo Drive”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Möbius”. La folta compagnia di acrobati XY, tra le più acclamate in Francia e nel mondo, si è ispirata ai movimenti degli stormi di rondini, dei banchi di pesci e al mutare della natura, con la complicità di Rachid Ourandame.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – La scienza della riprogrammazione”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

