Violazioni nelle modalità di stoccaggio e odori insopportabili, chiusa una ditta di smaltimento rifiuti - BergamoNews

Gli uomini della Polizia Locale dei Comuni associati di Spirano e Pognano, diretti dal neo Comandante Manolo Vincenzo Mangoni, hanno concluso un’operazione che ha portato alla chiusura di un’attività produttiva a seguito di gravi violazioni emerse in materia di tutela ambientale e igienico sanitaria.

A fronte di numerose segnalazioni e di proteste avanzate dai residenti che lamentavano odori acri e insopportabili che li obbligava a tenere chiuse le finestre e a barricarsi in casa per difendersi da quei miasmi, la Polizia Locale di Spirano e Pognano, grazie ad un’attività congiunta con personale dell’Ufficio Tecnico comunale, dei Carabinieri Forestali della Stazione di Curno, dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo e degli Ispettori ATS e dell’A.T.O. di Bergamo, ha fatto scattare il blitz in un’azienda di raccolta rifiuti del territorio, che ne ha determinato la chiusura della stessa in virtù delle violazioni riscontrate circa le errate modalità di stoccaggio e conservazione di materiali di scarto di origine animale.

A seguito dei controlli effettuati, il titolare dell’azienda è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria ed è stato destinatario di diverse sanzioni amministrative, oltre a specifiche prescrizioni alle quali si dovrà attenere per riprendere lo svolgimento della propria attività. La ditta rimarrà chiusa sino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie e, in attesa di nuove verifiche da parte del personale preposto, potrà comunque svolgere esclusivamente lo smaltimento in uscita dei rifiuti già depositati all’interno dell’area di lavoro.

