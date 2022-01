Paris-Nice e Critérium du Dauphiné, le leader jersey firmate Santini - BergamoNews

Bergamo. La Paris-Nice e il Critérium du Dauphiné da quest’anno vedono Santini tra i partner per la fornitura delle maglie leader. La collaborazione si inserisce negli accordi dell’azienda bergamasca con A.S.O. e si estenderà alla creazione di collezioni dedicate alle due gare francesi.

Santini annuncia la partnership con due corse a tappe maschili di ciclismo su strada del calendario francese: la Paris-Nice, gara che porterà gli atleti dal Dipartimento francese Yvelines a Nizza, e il Criterium du Dauphiné che si svolgerà nella regione Auvergne-Rhône-Alpes, nel sud-est della Francia.

L’80ª edizione della Paris-Nice si correrà quest’anno dal 6 al 13 marzo, mentre il Criterium du Dauphiné si terrà dal 5 al 12 giugno: quest’ultima un vero banco di prova a un mese dal Tour de France.

La partnership con le due corse francesi si inserisce negli accordi dell’azienda bergamasca con A.S.O. (Amaury Sport Organisation) e prevede la fornitura delle maglie per i leader delle classifiche della Parigi-Nice e del Critérium du Dauphiné: la Maglia Gialla per il leader della classifica generale, quella verde della graduatoria a punti, la jersey a pois per il miglior scalatore e quella bianca per il miglior giovane.

Oltre alla fornitura delle maglie leader, Santini proporrà collezioni dedicate alle rispettive competizioni e che si ispirano alle atmosfere e ai luoghi protagonisti di queste gare: la presentazione ufficiale al pubblico avverrà nei primi mesi del 2022.

SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO

Santini Maglificio Sportivo nasce nel 1965 con l’intuizione di Pietro Santini di specializzarsi nell’abbigliamento tecnico da ciclismo, grazie anche a una profonda passione per il ciclismo e per le competizioni. Fin dall’inizio l’azienda bergamasca compie una scelta importante: quella di disegnare e produrre tutti i prodotti esclusivamente in Italia. Oggi quella scelta appare rivoluzionaria e fortemente in controtendenza. Ogni capo, rigorosamente made in Italy, viene creato e sviluppato da un team di designer con una radicata passione per il mondo delle due ruote e mantiene quattro promesse: fit, performance, comfort e durability.

Oggi Santini produce più di 5.000 articoli al giorno, ed esporta l’80% della produzione all’estero. Investendo costantemente nella ricerca tecnologica di tessuti innovativi e nuovi metodi di produzione, al centro dell’attenzione di Santini c’è sempre l’uomo e l’atleta: resta viva la missione di affinare le proprie creazioni per consentire alle persone di praticare le proprie passioni sportive indossando capi confortevoli senza rinunciare allo stile. www.santinicycling.com

