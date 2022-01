Nel weekend si alternano nuvole e sole - BergamoNews

Ultimo weekend delle feste natalizie: con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Andrea Bosoni scopriamo che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Dopo un primo passaggio debolmente perturbato i successivi impulsi produrranno solo un aumento della ventilazione settentrionale specie in quota e scarsi fenomeni o del tutto assenti sulla nostra regione.

Venerdì 7 gennaio 2022

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; dalla tarda mattina aumento della nuvolosità per il transito di velature di altostrati che risulteranno a tratti compatte specie nel pomeriggio; possibili addensamenti nuvolosi lungo i rilievi di confine, Livignasco e Alpi Retiche dove non è escluso qualche fiocco di neve. In serata prime aperture a partire dai settori nord-occidentali. Durante la notte e nelle prime ore del mattino possibili locali di banchi di nebbia lungo l’asta del Po in particolare su cremonese e mantovano.

Temperature: Minime in diminuzione con estese brinate anche in pianura con valori compresi tra -3°C e 1°C, massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione comprese tra 4°C e 7°C

Sabato 8 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo il transito di qualche velatura nel corso del pomeriggio; sui settori Alpini di confine, Valtellina e Valchiavenna inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso ma con graduale aumento della nuvolosità che potrà dare luogo a qualche debole nevicata sui crinali di confine.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento sui rilievi.

Domenica 9 gennaio 2022

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo nuvoloso su gran parte della regione con addensamenti più compatti sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali, Valtellina e Gardesano dove potranno verificarsi deboli nevicate sopra i 600 metri, possibili piovaschi anche sui settori di pianura centro-orientali.

Migliora nel corso della giornata con ampie schiarite a partire dai settori di nord-ovest.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

