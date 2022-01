Colpo di sonno al volante: grave 67enne di Bergamo, muore la moglie al suo fianco - BergamoNews

Acireale. La moglie è morta sul colpo, mentre lui è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Catania. Tragico incidente nel giorno dell’Epifania in Sicilia per un 67enne di Bergamo.

Come riporta Il Corriere della Sera di Modena, la coppia era in vacanza in Sicilia per le feste natalizie. La vittima si chiama Cosetta Paltrinieri, ha 62 anni ed è originaria di Modena. Sarebbe deceduta sul colpo, assopita sul sedile del passeggero.

Grave il marito, che giovedì pomeriggio era alla guida del suv sulla statale 114 di Acireale (Catania) all’altezza di un centro di cura per anziani. Il mezzo all’improvviso ha sbandato e finito contro il muro di uno stabile che affaccia sulla strada.

Al luogotenente che lo ha soccorso per primo l’uomo ha raccontato, poco prima di perdere i sensi, di essersi addormentato al volante. Sull’asfalto non ci sono infatti segni di frenata, così come appurato dagli agenti della polizia locale di Acireale intervenuti per i rilievi sul tratto di statale rimasto chiuso per alcune ore per permettere le operazioni.

