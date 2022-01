Bergamo, restyling in vista per le aree verdi di Monterosso e Campagnola: ecco i progetti - BergamoNews

Bergamo. La Giunta ha approvato gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione funzionale di alcune aree verdi nei quartieri di Monterosso – il parco del Quintino e il percorso Boscobello – e di Campagnola – parco Brigate Alpine –, progetti che si inseriscono nel più ampio disegno di resilienza urbana che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per affrontare il tema pandemico e ambientale.

Quelli del Quintino e Brigate Alpine sono parchi veri e propri, Boscobello è invece uno spazio verde di connessione urbana, un percorso lineare in pendenza dotato di due aree di sosta, poste una all’ingresso a valle e, l’altra, nella parte più alta verso l’ostello, e accompagnato da margini naturali e alberati lungo gli edifici residenziali degli anni ‘80 situati sul versante meridionale della Maresana.

Obiettivo dei tre interventi, del costo complessivo di 700.000 euro, non è solo la semplice riqualificazione funzionale, ma l’implementazione del patrimonio arboreo e vegetazionale, il miglioramento della permeabilità dei suoli e l’ampliamento dell’accessibilità e della fruizione degli spazi verdi e di socialità.

“L’emergenza sanitaria e le recenti dinamiche climatiche causate dal surriscaldamento, hanno posto alla nostra attenzione sia l’importanza di disporre di spazi aperti e verdi di cui i cittadini possono godere, sia la necessità di rivedere il senso della cura dell’ambiente come attività dalla valenza sociale, relazionale ed ecologica di grande rilievo – spiega l’assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi -. La necessità di focalizzare gli interventi in modo mirato rispetto alle necessità emerse nei sopralluoghi tecnici, ma soprattutto in riferimento a quelle dei cittadini residenti, ha motivato un confronto con le reti dei quartieri di Monterosso e Campagnola circa i diversi interventi. Da questi incontri sono emerse considerazioni importanti e utili all’elaborazione della proposta progettuale che ci auguriamo gli stessi cittadini possano presto apprezzare.”

Parco del Quintino

Con una superficie di circa 14.304 mq e una buona densità arborea, il Parco del Quintino si trova in una posizione tranquilla della città, vicino al CTE di San Colombano e alla scuola primaria che lo utilizzano per le varie attività all’aperto, specialmente in questo periodo di pandemia. Nella parte a nord sono stati realizzati gli orti comunitari che rappresentano un ottimo punto di aggregazione e di socializzazione.

Il progetto di riqualificazione prevede:

– la sostituzione delle panchine e la loro collocazione in punti maggiormente fruibili come ad esempio il percorso di attraversamento verso sud

– la radicale sostituzione della recinzione attuale a sud, con un intervento di realizzazione di una linea di drenaggio dell’acqua che verrà convogliata nell’apposito canale esistente

– la realizzazione di una recinzione finalizzata a disegnare un limite permeabile tra il dentro e il fuori del parco, mantenendo gli attuali accessi che subiranno un ridimensionamento

– la realizzazione di nuova pavimentazione in materiale cementizio e lapideo

– la realizzazione, lungo la linea meridionale dei gelsi, di una lunga aiuola di erbe fiorite e selvatiche che accompagneranno l’attraversamento est-ovest del parco in modo piacevole ed invitante

– la de-pavimentazione dell’attuale asfalto che caratterizza tutto il parcheggio di accesso sulla via Edison e che si interpone fra la scuola Papa Giovanni XXIII e il parco. Qui verranno realizzati nuovi stalli di sosta in autobloccanti inerbiti

– l’incremento della dotazione arborea con almeno 20 nuove piante tra alberi d’alto fusto e alberi da frutto;

– la messa in opera di una struttura gioco per l’arrampicata dei ragazzi

– la sistemazione degli attuali percorsi in ghiaino laddove ammalorati.

Boscobello

Questo spazio che collega viale Giulio Cesare, a valle, all’Ostello di Bergamo posto ad una quota superiore, realizza una connessione pedonale per diversi edifici residenziali lungo il versante sud del quartiere. Dotato di alcune panchine, un sistema di illuminazione pubblica e di alcune importanti alberature, Boscobello rappresenta un interessante elemento ecologico di connessione lineare.

Qui verranno eseguite le seguenti opere di riqualificazione:

– demolizione della pavimentazione il lastre di porfido

– rimozione delle panchine ammalorate e messa in opera di nuove

– ridefinizione strutturale del tratto più alto, con la realizzazione di alcuni gradini per la riduzione delle

pendenze

– realizzazione di una nuova pavimentazione architettonica in cemento e pietre naturali antiscivolo

– messa in opera di un nuovo corrimano lungo la parte alta del percorso

– realizzazione di una nuova piazzola di sosta in corrispondenza dell’ingresso su viale Giulio Cesare

– messa a dimora di due nuove alberature d’alto fusto

Parco delle Brigate Alpine

Il parco, collocato a ridosso dell’area residenziale ma ben delimitato da una cancellata intervallata da pilastri in muratura, è accessibile da due diversi ingressi e si presenta diviso in tre settori distinti: una parte centrale, la più frequentata da famiglie con bambini, caratterizzata dall’area giochi, dalla Casa degli Alpini e da una tensostruttura donata tempo fa; una zona verso via Campagnola, frequentata in particolare da adolescenti e giovani, caratterizzata dalla presenza di un campo attrezzato per il calcio ed il basket; infine, una terza, verso il Nido dell’Infanzia, che si presenta come la parte più buia e poco frequentata.

In questo parco verranno effettuati i seguenti interventi:

– demolizione della pista da pattinaggio e delle pavimentazioni ammalorate nel settore meridionale

– rimozione delle panchine ammalorate e installazione di nuove sedute di forma circolare adatte alla socializzazione

– realizzazione di due nuovi spazi pavimentati circolari, uno al posto della vecchia pista di pattinaggio e

l’altro in sostituzione delle aree meridionali

– messa in opera di una free Library con installazione di una piccola tensostruttura di copertura

– messa a dimora di piante decorative in corrispondenza delle aree tematiche.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!