Atalanta, Miranchuk e Piccoli in partenza: oltre a Boga serve un altro rinforzo? - BergamoNews

Dopo l’arrivo di Jemerie Boga dal Sassuolo, elemento importante sia per il presente che per il futuro, l’Atalanta pensa a sfoltire la rosa lasciando partire chi ha trovato poco spazio in questa stagione, anche perchè non di particolare gradimento a mister Gasperini.

Primo fra tutti Aleksej Miranchuk, 26 anni, trequartista russo che in maglia nerazzurra non ha saputo mostrate a pieno le sue qualità. Il giocatore ha diverse pretendenti in Italia, dove la società nerazzurra pensa di cederlo in prestito per vederlo all’opera con maggiore continuità e valutare così meglio il suo valore.

Al russo sono interessate il Torino e il Genoa. La prima sembra favorita ma anche i rossoblù, con l’arrivo dell’ex Piatek alla Fiorentina, sono tornati a farsi sotto. In ogni caso l’operazione dovrebbe chiudersi solo a fine mese, negli ultimi giorni di mercato, quando la Dea potrebbe ritrovare Boga di ritorno dalla Coppa d’Africa.

Discorso simile per Roberto Piccoli. Anche lui, scontento dello scarso impiego, ha chiesto di essere ceduto per poter giocare. Accordo già pronto con il Genoa che ha urgente necessità di rinforzare il suo reparto offensivo, finora piuttosto sterile. Ma anche in questo la dirigenza atalantina temporeggia, stavolta in attesa del rientro di Zapata, alle prese con l’infortunio che privato il Gasp dell’unico puntero a sua disposizione.

Nel frattempo a Zingonia si sta valutando se sostituire il giovane attaccante, quando partirà, con un altro bomber.

