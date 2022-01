Albano, gatto trafitto da una freccia: Napo è in pericolo di vita - BergamoNews

Albano Sant’Alessandro. È rientrato in casa spaventatissimo e con un freccia lunga un metro infilzata nel corpo. Ora Napo, un gatto di 8 anni, sta lottando tra la vita e la morte.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio dell’Epifania nella zona di via Manzoni ad Albano Sant’Alessandro. Napo era uscito come suo solito per un giretto ma ha fatto subito ritorno a casa, con la freccia ancora in corpo, che gli aveva forato un polmone.

Inizialmente la sua proprietaria, Emanuela S., aveva pensato a un gesto volontario e aveva lanciato un appello tramite i Social per avvisare gli altri gattari del paese e allo stesso tempo cercare di scovare il responsabile.

Ma poco dopo la scoperta. Un uomo le ha suonato il citofono di casa, tremendamente dispiaciuto, per scusarsi e spiegare che si era trattato di un incidente: Napo è stato colpito per errore, forse a causa dell’erba alta che lo nascondeva, durante una gara di tiro con l’arco.

Ora per Emanuela non resta che sperare nelle cure del veterinario, anche se le possibilità che il suo amato gatto possa salvarsi non sono molte.

