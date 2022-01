Speciale Lotteria Italia, Harry Potter o il balletto? La tv del 6 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 6 gennaio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Soliti ignoti – Il ritorno. Speciale Lotteria Italia”. In diretta dal Teatro Delle Vittorie Befana milionaria con la puntata Speciale di ”Soliti Ignoti ” abbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti. Conduce Amadeus.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “The Greatest Showman”; su RaiTre alle 21.20 “Alita – Angelo della battaglia”; su Rete4 alle 21.20 “Unstoppable – Fuori controllo”; su Canale5 alle 21.45 “Il peggior Natale della mia vita”; su Italia1 alle 21.20 “Harry Potter e la pietra filosofale” e su La7 alle 21.15 “Ben Hur”, con Kristin Kreuk.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “The Tunnel – Trappola nel buio”; su La7D alle 21.30 “Ti lascio perchè ti amo troppo”; su La5 alle 21.05 “Lettera di Natale”; su Iris alle 20.55 “L’ultima alba”; e su Italia2 alle 21.10 “I Flintstones in Viva Rock Vegas”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo di balletto “La Bella Addormentata nel bosco”. Dal Teatro alla Scala, con la coreografia di Nureyev e le interpretazioni dell’étoile Polina Semionova nel ruolo della principessa Aurora e Timofej Andrijashenko in quello del Principe Désiré. A dirigere la partitura di Cajkovskij è Felix Korobov.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta della casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

