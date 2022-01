Il cielo si rasserena, calano le temperature - BergamoNews

Ed eccoci all’Epifania, che quest’anno non porta via tutte le feste perché è possibile un lungo ponte fino a lunedì. Sotto quale cielo a Bergamo lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale che ha determinato l’afflusso di aria molto calda in quota provocando valori di temperatura record sui rilievi Alpini e Appenninici lascerà spazio nei prossimi giorni all’ingresso di fredde correnti atlantiche; tuttavia i successivi impulsi produrranno solo un aumento della ventilazione settentrionale specie in quota e scarsi fenomeni o del tutto assenti sulla Lombardia.

Giovedì 6 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto sui settori di pianura di mantovano e cremonese con residue precipitazioni su basso mantovano in rapido esaurimento; qualche debole nevicata possibile anche sulla punta dell’Oltrepò Pavese nel corso della mattina; altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime in diminuzione con valori compresi tra 2°C e 4°C esclusi i settori interessati da venti di fohn, massime in diminuzione con valori compresi tra 5°C e 8°C

Venerdì 7 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione escluso il transito velature di altostrati nel corso della giornata; possibili addensamenti nuvolosi lungo i rilievi di confine orientali dove non è escluso qualche fiocco di neve. Durante la notte e nelle prime ore del mattino possibili di banchi di nebbia lungo l’asta del Po in particolare su cremonese e mantovano.

Temperature: Minime in diminuzione con estese brinate anche in pianura, massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione, ma con valori in linea con le medie stagionali.

Sabato 8 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo il transito d nuvolosità alta nel corso del pomeriggio, sui settori Alpini di confine, Valtellina e Valchiavenna inizialmente tempo buono ma con graduale aumento della nuvolosità che potrà dare luogo a qualche debole nevicata sui crinali di confine.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!