Vaccini, Aifa: via libera alla dose booster per la fascia 12-15 anni - BergamoNews

È arrivato il via libera da parte dell’Aifa alla dose booster del vaccino contro il Covid per la fascia d’età 12-15 anni. A dare parere favorevole è stata la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco, riunitasi in seduta straordinaria mercoledì 5 gennaio su richiesta del ministero della Salute.

Sulla falsariga di quanto già stabilito per la fascia d’età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, il booster dovrà essere effettuato con Pfizer. Per quanto riguarda l’intervallo tra il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della dose booster, l’Aifa ritiene “ragionevole” mantenere gli stessi criteri adottati negli adulti, che ora possono procedere alla terza dose dopo almeno 4 mesi dalla seconda.

Come in ogni altro caso, spiega ancora l’Aifa, i dati di efficacia e sicurezza relativi a questo ulteriore ampliamento saranno oggetto di costante monitoraggio. Infine, viene ribadito che l’obiettivo prioritario della campagna resta il completamento del ciclo vaccinale primario per tutta la popolazione eleggibile.

