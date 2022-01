Uashmama un piccolo cosmo in via Gombito tra design e sostenibilità. - BergamoNews

Bergamonews ha fatto una chiacchierata con Tommaso Cremaschi, titolare del negozio Uashmama di Bergamo, in via Gomito 1/a nella sempre bella Citta Altà e ci ha raccontato un po’ la filosofia dell’azienda Toscana.

L’attività nasce nel 1994 a Montecatini Terme da un’idea di Marco Marconi grazie a una lunga esperienza nel settore calzaturiero e a una forte passione personale per il made in Italy e per tutto ciò che è artigianale. Ad oggi il progetto aziendale è gestito anche dalle quattro figlie e dalla moglie Emanuela. La produzione si fonda su oggetti lifestyle e calzature, il punto forte che differenzia la dalle altre aziende è il materiale dei prodotti, carta al 100%. Una speciale miscela composta da cellulosa di pioppo, lavabile e durevole nel tempo detta Aggo e per le finiture materiale riciclato, il tutto pensato per una riduzione al minimo dell’impatto ambientale.

Alla base del progetto innovazione, funzionalità e sostenibilità, valori che sono applicati a tutte le fasi della produzione dall’acquisto delle materie prime, ai metodi di lavorazione con risparmio idrico, all’impiego di artigiani toscani per offrire il meglio in termini di qualità e durabilità del prodotto.

I prodotti variano dalle calzature agli zaini ai portafogli, passando per oggetti di uso quotidiano, rispondendo sempre alle esigenze delle famiglie che desiderano mantenere uno stile di vita sostenibile.

Tommaso ci parla anche del forte legame con la famiglia di imprenditori toscani. L’idea iniziale per l’ apertura di un nuovo negozio era Milano, ma è stata preferita Bergamo anche per lo spirito turistico e la bellezza di Città Alta, che ricorda molto le location toscane dove hanno sede gli altri negozi di Uashmama.

In Italia i punti vendita sono disseminati per la Toscana e fuori regione solo a Portofino e nella nostra Bergamo.

Nicolò Belloli

