Ricordo di Battiato, Heidi o Jurassic Park? La tv del 5 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 5 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Heidi -3D”. Heidi, una bambina allegra e vivace, vive col nonno tra i monti e passa il tempo con l’amico Peter pascolando le capre. Tutto cambia quando sua zia Dete la porta in città, presso la famiglia Sesemann; ne conosce la figlia, Clara, costretta su una sedia a rotelle, e la sua rigida governante, la signorina Rottenmeier. Ben presto la nostalgia delle sue montagne avrà il sopravvento…

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda “Kalipé”. Kalipé è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia…. – Conduce Massimiliano Ossini.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Caro Battiato”. Il 5 gennaio sarà trasmessa su Rai3 una serata speciale dedicata a Franco Battiato scomparso il 18 maggio scorso. Il titolo rimanda immediatamente al tono affettuoso e appassionato di Pif che farà da narratore in un viaggio nei luoghi del Maestro – dall’Etna a Milano – passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo al quale hanno partecipato tutte le star della musica italiana. Jovanotti con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, una intensissima Emma ne “L’animale”, “La stagione dell’amore” interpretata da Fiorella Mannoia, il “Cuccurucucu” intonato da Gianna Nannini, la “Bandiera bianca” ritmata da Colapesce e Dimartino, “No time non space” con Mahmood, la commozione di Carmen Consoli per “Tutto l’universo obbedisce” una vera e propria festa con la colonna sonora di più generazioni che emoziona e trascina. Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della kermesse, raccoglie una sorta di diario della mancanza, nostalgico, ma mai triste, con lampi lirici e intuizioni forti che lasciano un senso di vitalità e di gioia da condividere ancora e ancora.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

La7 alle 21.15 proporrà uno speciale di “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti, dal titolo “Corleone, il potere e il sangue”.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Caduta libera – Campionissimi”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Big game – Caccia al presidente”; su Rai4 alle 21.20 “Valhalla”; su La7D alle 21.30 “Sabrina”; e su La5 alle 21.05 “Ruby Red III – Verde smeraldo”; su Iris alle 20.55 “Jurassic Park”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Pollini suona Beethoven: Op. 109 110 111”. Dall’Herkulessaal di Monaco, Maurizio Pollini esegue le ultime tre Sonate per pianoforte di Beethoven. Tra i vertici assoluti della letteratura pianistica di tutti i tempi, le tre composizioni sembrano attraversare tutte le possibilità timbriche ed espressive dello strumento verso i più alti valori etici e spirituali.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

