Polizia Stradale, in Bergamasca 3 multe al giorno per uso del telefono alla guida - BergamoNews

Bergamo. È tempo di consuntivo e anche quest’anno la Polizia Stradale di Bergamo, specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel 2021.

Sono state 4.893 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale durante tutto il 2021 dalla Polizia Stradale bergamasca, con 30.040 controlli di persone contestando 26.365 infrazioni al Codice della Strada.

Le violazioni per eccesso di velocità sono state 3.327, sono state ritirate 897 patenti di guida e 514 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 45.769.

I conducenti controllati con etilometro e precursori sono stati 5.355, di cui 499 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 22. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 52.

Le violazioni per uso del telefono alla guida sono state 913, mentre sono state elevate 1.423 violazioni per mancato uso della cintura di sicurezza o ritenuta per bambini.

Gli incidenti rilevati nel 2021 sono stati 996, di cui 18 mortali, superiori ai 637 del 2020, ma il confronto non è realmente rappresentativo del trend dell’incidentalità stradale, alla luce del contenimento della circolazione imposto dalla normativa per il contenimento della pandemia da COVID-19. Nel 2019 erano stati rilevati dalla Polizia Stradale bergamasca 868 incidenti stradali, di cui 17 mortali.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati 123 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture, che hanno controllato 98 veicoli pesanti con l’impiego del Centro Mobile di Revisione, accertando 130 infrazioni e ritirando 6 patenti e 3 carte di circolazione.

In totale sono stati controllati sul territorio 581 veicoli pesanti.

Particolarmente efficace è stata l’attività svolta dalle Squadre di Polizia Giudiziaria dei 3 Reparti bergamaschi che ha consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria 203 persone e trarne in arresto 4, con il controllo di 18 esercizi pubblici fra autofficine, autoscuole, carrozzerie e demolitori, con 3 sospensioni dell’autorizzazione all’attività commerciale e 60.124 Euro di verbali erogati.

Sono stati confiscati beni nei confronti di 3 autofficine abusive di materiale poi devoluto a scuole Professionali del territorio bergamasco.

Anche sul fronte della prevenzione, l’impegno della Polizia Stradale è quello di assicurare ai cittadini livelli di sicurezza sempre più elevati sulle strade del territorio e di promuovere la cultura della sicurezza stradale, in ogni scuola di ordine e grado, per acquisire la consapevolezza e la percezione del rischio, soprattutto combattere le condotte di guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti che provocano ogni anno migliaia di incidenti stradali spesso con conseguenze disastrose, unitamente alla distrazione alla guida per l’uso di smartphone e tablet.

Solo l’aumento della consapevolezza del rischio da parte di tutti gli utenti, soprattutto i più vulnerabili, può frenare l’incidentalità con tutte le sue conseguenze sociali.

