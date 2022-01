Pioggia, e neve sopra gli 800 metri - BergamoNews

Vigilia dell’Epifanie, come annunciato, prima pioggia dell’anno arrivata. Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo ci spiega se e come proseguiranno le giornate a Bergamo.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale che ha determinando l’afflusso di aria molto calda in quota provocando valori di temperatura record sui rilievi Alpini e Appenninici lascerà spazio nei prossimi giorni all’ingresso di fredde correnti atlantiche; tuttavia dopo un primo passaggio debolmente perturbato tra mercoledì e giovedì i successivi impulsi produrranno solo un aumento della ventilazione settentrionale specie in quota e scarsi fenomeni o del tutto assenti sulla nostra regione. Calo termico e ritorno per qualche giorno al mese di gennaio.

Mercoledì 5 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, parziali schiarite solo a partire dalla serata sui settori occidentali. Precipitazioni deboli diffuse sui settori occidentali in esaurimento nel corso della mattinata, moderate sui settori centro-orientali di pianura e pavese orientale anche a carattere di rovescio più probabili su Mantovano e Gardesano con quota neve in graduale diminuzione dai 1500 metri del mattino fino a 800/1000 metri su Valtellina, Valle Camonica, Orobie e Prealpi Bresciane, occasionalmente anche a quote inferiori sui fondovalle di Valle Camonica e Alta Valtellina. Nel pomeriggio non è escluso anche qualche fiocco sui rilievi più alti dell’Oltrepò Pavese.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 4°C e 6°C, massime in diminuzione ovunque più marcata sui rilievi, in pianura valori compresi tra 6°C e 9°C.

Giovedì 6 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, rapido miglioramento a partire dai settori settentrionali in estensione al resto della regione in giornata. Precipitazioni residue sui settori orientali nella notte con deboli nevicate anche su Oltrepò pavese con neve fino a quote collinari.

Temperature: Minime in diminuzione con valori compresi tra 2°C e 4°C, massime in diminuzione con valori compresi tra 5°C e 8°C

Venerdì 7 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti nuvolosi lungo i rilievi di confine dove non è escluso qualche fiocco di neve. Possibilità di banchi di nebbia lungo l’asta del Po in particolar su cremonese e mantovano.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione ma con valori in linea con le medie stagionali.

