Omaggio a Ennio Morricone, a Osio Sotto concerto del trombettista Nello Salza - BergamoNews

Osio Sotto. Il trombettista Nello Solza, interprete di tante celebri colonne sonore del cinema internazionale, arriva a Osio Sotto. La sera dell’Epifania, giovedì 6 gennaio, terrà un concerto regalando tanta musica ed emozioni: l’appuntamento è alle 21 alla chiesa Cenacolo, in via Roma, 17, con ingresso gratuito previo green pass, prenotazione obbligatoria e utilizzo di mascherina Ffp2.

La serata propone un omaggio al maestro Ennio Morricone, indimenticabile compositore e autore di innumerevoli colonne sonore di successo, con cui ha collaborato negli ultimi 35 anni.

Oltre a Morricone, nel corso della sua carriera Nello Salza ha lavorato come tromba solista al servizio di tanti altri grandi nomi come Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Stelvio Cipriani e Franco Piersanti, guadagnando l’appellativo di “tromba del cinema”. Tra i film in cui si può apprezzare il suo talento spiccano “The Hateful Eight” e “La vita è bella”, due premi Oscar per la miglior colonna sonora, ma anche “C’era una volta in America”, “Il Marchese del Grillo”, “La Leggenda del Pianista sull’ Oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “La Famiglia”, “La piovra”, “Pinocchio” e “Gli Intoccabili”.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Osio Sotto, si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid. Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi bisogna rivolgersi alla biblioteca telefonando al numero 0354185904 oppure inviando un’e-mail a biblioteca@comune.osiosotto.bg.it

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO

