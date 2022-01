"Mio figlio appena nato necessita di una visita, ma non riusciamo a farci assegnare il pediatra” - BergamoNews

Bariano. Giovanni Battista è nato lo scorso 24 dicembre all’ospedale Bolognini di Seriate e per fortuna è in buona salute. Per fortuna perché a oggi non gli è ancora stato assegnato un pediatra e necessiterebbe della consueta visita di controllo prevista a quindici giorni dalla nascita.

Lo racconta suo papà, Alfredo, che non sapendo più a chi rivolgersi ci ha scritto per portare alla luce la sua vicenda, forse comune ad altre famiglie: “La gioia per la nascita del nostro secondo figlio dopo pochi giorni si è scontrata con un problema non da poco: non riusciamo a farci assegnare il pediatra e quindi non possiamo sottoporlo alla visita da effettuare venerdì 7 gennaio, o al più tardi a inizio della prossima settimana”.

“Giovanni Battista è nato all’ospedale Bolognini di Seriate – prosegue il signor Alfredo – dove è attivo il progetto Icaro che permette di inoltrare direttamente la richiesta di assegnazione del pediatra. Ma questa procedura è aperta solo dal lunedì al venerdì fino alle 13: mio figlio è nato venerdì sera alle 19 e mia moglie Claudia come da prassi è stata dimessa con lui 48 ore dopo”.

“Allora una volta arrivati a casa ho contattato la nostra Asst di riferimento, quella Ovest della Bassa, essendo noi residenti a Bariano. Come indicato sul loro sito ho inviato una mail con l’apposito modulo compilato: era il 28 dicembre, ma nulla, non ho ricevuto risposta. Così ho riprovato il 30 dicembre con un sollecito, ma ancora niente. Martedì 4 gennaio ho inviato un’altra mail, di nuovo senza esito”.

“Non essendoci la possibilità di recarsi fisicamente all’Asst di Romano se non tramite appuntamento – aggiunge – , sto provando ripetutamente a prenderlo al numero indicato ma è impossibile prendere la linea. Al centralino idem. Il portale zerocoda riporta come prima data utile per un appuntamento l’otto febbraio. Mi sono prenotato ma mio figlio non può aspettare tanto”.

“Mi rendo conto della difficoltà del momento e del periodo festivo, ma le nascite e i neonati non hanno tempo non si fermano per le feste o per il Covid. Ciò che chiedo – conclude – è un semplice riscontro e una tempistica. Un’indicazione di presa in carico della richiesta. Quando mio figlio potrà avere un pediatra?”.

