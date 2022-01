Gasp: "Musso e Palomino positivi, col Toro sarà dura". E su Boga e Muriel... - BergamoNews

Zingonia. Tornano Toloi e Maehle, mancano all’appello gli infortunati Zapata e Gosens, Freuler squalificato, ma anche i due positivi “Musso e Palomino“, come rivela Gasperini nella conferenza della vigilia di Atalanta-Torino.

Intanto si ricomincia con un girone di ritorno diverso dall’andata. Meglio o peggio?

Poteva essere una novità, potrebbe esser qualcosa di buono però il fatto che non ci siano scontri diretti alla fine non mi piace. Non è una bella cosa.

La situazione? Come si riprende?

Si va avanti ma siamo tutti dispiaciuti, c’è meno pubblico, ci sono più contagi ma meno gravità e calciatori per lo più asintomatici. Il mondo dello sport deve reagire come ha già fatto, è stata vincente la voglia di continuare .

È già arrivato il primo colpo di mercato…

Boga è un ottimo calciatore, è giocatore di valore.

Se potesse migliorare i tanti record che avete stabilito nel 2021?

Direi migliorare il numero di vittorie.

Le danno fastidio le voci di mercato? Si parla anche molto di Muriel che sarebbe richiesto…

Muriel è importantissimo per noi, non c’entra l’arrivo di Boga con lui.

Il Torino?

Squadra difficile per forza fisica, valore organizzativo di squadra e di giocatori. Il girone di ritorno sarà più complicato perché tutte miglioreranno e noi dobbiamo affrontare questa partita nel modo giusto, conta molto il risultato.

Juric?

Mette in difficoltà tutte le squadre che giocano contro il Toro. Lui era già un allenatore in campo. Fase difensiva e pressing, non sopportava vedere la palla nei piedi dell’avversario, per me è questo è il suo concetto migliore. Ho un rapporto con lui forte: Juric è l’allenatore ideale per il Toro e farà molto bene se supportato come me a Bergamo.

Avete finito l’andata con un po’ di stanchezza?

Stanchi nelle ultime partite no, però non abbiamo giocato bene negli ultimi 16 metri, no eravamo brillanti.

Tornando a Muriel...

Si è rivisto nelle ultime partite il giocatore più veloce e brillante nel tiro, ha finito in crescendo e con quella velocità che in attacco può incidere. Un Muriel prima della pausa buono, quindi la sensazione è che sia pronto. Lui è stato sempre presente in tutte le gare ed è stato protagonista, noi abbiamo bisogno di quel Muriel. Se può giocare all’inizio o no? Lui può fare tutto, difficile per gli attaccanti giocare 90′, noi così abbiamo trovato un buon equilibrio che ci ha portato a fare tanti gol.

Piccoli e Miranchuk sono in partenza?

Piccoli è indispensabile non essendoci Zapata, Miranchuk sta bene e lo utilizzo fin quando c’è .

Il mercato in entrata? C’è chi dice che è già chiuso…

Chi l’ha detto? È appena iniziato… Non può essere finito al 5. Poi sono molto più le chiacchiere ma è così.

Infine, una considerazione su Gosens?

Nel campionato scorso ha fatto 11 gol, è determinante, ci è mancato molto. Poi siamo riusciti a sopperire con tutti gli altri, ma Gosens è un’assenza molto pesante. Adesso siamo di nuovo in emergenza. Se la difesa va bene cosi? Siamo a posto, poi la società cerca sempre qualche opportunità, abbiamo anche due giovani molto promettenti come Scalvini e ora con noi si allena anche Cittadini.

E poi Gasp non vuole difensori ma attaccanti…

