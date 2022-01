Covid, Omicron fa salire ancora la curva: Castel Rozzone sotto la lente, tutti i dati Comune per Comune - BergamoNews

“Il tasso di incidenza Covid nella settimana che va dal 29 dicembre al 4 gennaio è pari a 1.708 nuovi casi per 100.000 abitanti ed ha subito un ulteriore importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica. progressivamente – fanno notare gli esperti di Ats Bergamo – 584 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 188 quella precedente, 107 due settimane fa e 79 tre settimane, fino ai 65 di un mese fa”.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è particolarmente rilevante ed è pari a +12.619 (+192,7%), contro i +4.435 nuovi casi (+209,8%) della scorsa settimana, i +909 (+75,4%) di due settimane fa, + 319 (+36%) di tre settimane fa e i +156 (+21,4%) di un mese fa.

Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è ulteriormente sceso ed è pari a 5 (2,1% del totale dei comuni della provincia) contro i 14 (5,8%) della scorsa settimana, i 53 (21,8%) di due settimane fa, i 74 (30,5%) di tre settimane fa e i 91 (37,4%) di un mese fa.

Nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free e tutti gli Ambiti hanno visto importanti incrementi dei tassi di incidenza sui 7 giorni monitorati rispetto alla settimana precedente.

I territori con tassi di incidenza più alti, superiori alla media provinciale, risultano essere l’ambito dell’Isola Bergamasca (1.988 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab contro i precedenti 648), quello di Seriate (1.923 contro i 800 la scorsa settimana), Valle Imagna e Villa d’Almè (1.902 contro i precedenti 603) e Bergamo (1.898 contro i 739 della precedente settimana).

Gli Ambiti con i tassi più bassi e inferiori alla media provinciale, seppur incrementati anch’essi rispetto alla settimana precedente, sono: Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (917 nuovi casi negli ultimi 7 giorni per 100.000 ab. contro i 363 di una settimana fa), Valle Brembana (1.114 contro i precedenti 454).

Tra i comuni con i tassi più alti di incidenza settimanale Castel Rozzone (92 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, con un tasso pari a 3.270 ogni 100.000 residenti, ossia 37,7 ogni 1000 ab), Sotto il Monte Giovanni XXIII (123 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, con un tasso pari a 2.760 ogni 100.000 residenti, Solza (56 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, con un tasso pari a 2.710 ogni 100.000 residenti) e Carvico (125 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, con un tasso pari a 2.660 ogni 100.000 residenti).

Ci sono paesi come Cusio (9 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, tasso pari a 40,9 per 1.000 ab.), Parzanica (10 nuovi casi e un tasso pari 29,9 per 1.000 ab.), Fonteno (16 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, tasso pari a 28,4 per 1.000 ab.), Adrara San Rocco (23 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, tasso pari a 27,9 per 1.000 ab.) che presentano tassi di incidenza elevati, pur a fronte di un numero di casi incidenti più contenuto, a causa del basso numero di abitanti, inferiore alle 1.000 unità.

“In sintesi, i dati dimostrano la notevole crescita della circolazione virale legata sia per la crescente espansione della variante Omicron, molto contagiosa, sia per all’aumento dei contatti sociali nel periodo delle festività – aggiungono da Ats -. Il più contenuto numero di ricoveri in rapporto ai casi positivi, rispetto alle precedenti ondate, è verosimilmente legata a vari fattori: identificazione di un maggior numero di casi, aumento delle coperture vaccinali e delle terze dosi, aumento del numero delle persone guarite e numero elevato di casi nella fascia 0-11, che le attuali evidenze indicano come meno soggetta a forme severe di malattia. Anche a livello locale, il rapporto tra positivi e tamponi molecolari diagnostici effettuati sia ampiamente superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo, ossia i non vaccinati presentano livelli di positività ben superiori”.

“Come ribadito anche dall’Istituto Superiore di Sanità, una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a contenere l’impatto dell’epidemia anche sostenuta da varianti emergenti”.

“Si evidenzia inoltre, come nelle persone vaccinate con ciclo completo (più con l’eventuale dose di richiamo), rispetto a quelle non vaccinate, nelle varie fasce d’età si riduca l’incidenza di contagio (per una quota pari al 65,5-76,1%) e soprattutto di malattia grave (per una quota pari all’82,9-93,3% per ricoveri ordinari e dell’89,9-97,1% per le terapie intensive) e decesso (per una quota pari al 78,9-96,7%), come ben documentato dai dati dell’Istituto Superiore di Sanità”.

“Si ricorda, come a fronte dell’evidente impennata della curva epidemica anche a livello locale, favorita anche dalla rapida e progressiva diffusione della variante omicron nel nostro Paese, ampiamente sottostimata a causa un sequenziamento che interessa solo chi viene sottoposto a tampone molecolare, diviene ancora più importante:

1. per chi ancora non è vaccinato, di sottoporsi al vaccino, superando le resistenze ed i dubbi, avvalendosi di fonti scientifiche accreditate per avere informazioni scientificamente corrette sugli stessi;

2. per chi ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose e rientra tra i target che possono accedere alla terza dose di sottoporvisi tempestivamente in modo da mantenere l’adeguato livello di copertura immunitaria.

3. per i genitori di bimbi 5 – 11 anni che hanno dubbi o timori riguardo al vaccino rivolto a questo target, di parlarne con il proprio pediatra o di consultare il sito dell’Istituto Superiore di Sanità che, alla pagina Vaccinazione anti covid ai bambini: cosa sapere, riporta tutto ciò che c’è da sapere e offre risposte alle domande più frequenti, mettendo anche a disposizione materiale utilizzabile per poter affrontare con maggior cognizione e con più tranquillità la scelta di vaccinare il proprio bimbo”.

Nuovi positivi 29 dicembre-4 gennaio

Adrara San Martino 30

Adrara San Rocco 23

Albano Sant’Alessandro 142

Albino 346

Algua 2

Almè 128

Almenno San Bartolomeo 152

Almenno San Salvatore 149

Alzano Lombardo 234

Ambivere 38

Antegnate 59

Arcene 110

Ardesio 38

Arzago d’Adda 69

Averara 1

Aviatico 12

Azzano San Paolo 151

Azzone 1

Bagnatica 88

Barbata 16

Bariano 73

Barzana 30

Bedulita 12

Berbenno 40

Bergamo 2.179

Berzo San Fermo 27

Bianzano 5

Blello 1

Bolgare 94

Boltiere 70

Bonate Sopra 214

Bonate Sotto 114

Borgo di Terzo 23

Bossico 8

Bottanuco 111

Bracca 6

Branzi 10

Brembate 155

Brembate di Sopra 196

Brignano Gera d’Adda 109

Brumano 2

Brusaporto 118

Calcinate 87

Calcio 86

Calusco d’Adda 148

Calvenzano 86

Camerata Cornello 9

Canonica d’Adda 43

Capizzone 16

Capriate San Gervasio 148

Caprino Bergamasco 47

Caravaggio 233

Carobbio degli Angeli 84

Carona 2

Carvico 125

Casazza 74

Casirate d’Adda 60

Casnigo 55

Cassiglio 2

Castel Rozzone 92

Castelli Calepio 170

Castione della Presolana 12

Castro 23

Cavernago 40

Cazzano Sant’Andrea 26

Cenate Sopra 64

Cenate Sotto 75

Cene 49

Cerete 13

Chignolo d’Isola 57

Chiuduno 83

Cisano Bergamasco 106

Ciserano 99

Cividate al Piano 42

Clusone 69

Colere 5

Cologno al Serio 219

Colzate 33

Comun Nuovo 91

Corna Imagna 11

Cornalba 2

Cortenuova 36

Costa di Mezzate 54

Costa Serina 10

Costa Valle Imagna 9

Costa Volpino 113

Covo 74

Credaro 67

Curno 119

Cusio 9

Dalmine 335

Dossena 14

Endine Gaiano 47

Entratico 44

Fara Gera d’Adda 105

Fara Olivana con Sola 21

Filago 55

Fino del Monte 12

Fiorano al Serio 34

Fontanella 84

Fonteno 16

Foppolo 0

Foresto Sparso 60

Fornovo San Giovanni 62

Fuipiano Valle Imagna 2

Gandellino 15

Gandino 79

Gandosso 14

Gaverina Terme 11

Gazzaniga 60

Ghisalba 149

Gorlago 80

Gorle 159

Gorno 14

Grassobbio 125

Gromo 20

Grone 8

Grumello del Monte 122

Isola di Fondra 1

Isso 2

Lallio 77

Leffe 39

Lenna 4

Levate 41

Locatello 11

Lovere 74

Lurano 57

Luzzana 17

Madone 63

Mapello 141

Martinengo 170

Medolago 57

Mezzoldo 1

Misano di Gera d’Adda 50

Moio de’ Calvi 2

Monasterolo del Castello 16

Montello 56

Morengo 24

Mornico al Serio 50

Mozzanica 66

Mozzo 133

Nembro 192

Olmo al Brembo 3

Oltre il Colle 16

Oltressenda Alta 0

Oneta 5

Onore 15

Orio al Serio 29

Ornica 1

Osio Sopra 96

Osio Sotto 196

Pagazzano 16

Paladina 79

Palazzago 91

Palosco 72

Parre 28

Parzanica 10

Pedrengo 118

Peia 25

Pianico 12

Piario 15

Piazza Brembana 8

Piazzatorre 0

Piazzolo 2

Pognano 21

Ponte Nossa 14

Ponte San Pietro 204

Ponteranica 171

Pontida 61

Pontirolo Nuovo 68

Pradalunga 73

Predore 43

Premolo 18

Presezzo 104

Pumenengo 15

Ranica 105

Ranzanico 22

Riva di Solto 18

Rogno 88

Romano di Lombardia 290

Roncobello 3

Roncola 19

Rota d’Imagna 9

Rovetta 36

San Giovanni Bianco 44

San Paolo d’Argon 116

San Pellegrino Terme 49

Santa Brigida 2

Sant’Omobono Terme 81

Sarnico 117

Scanzorosciate 175

Schilpario 5

Sedrina 47

Selvino 27

Seriate 551

Serina 18

Solto Collina 16

Solza 56

Songavazzo 13

Sorisole 235

Sotto il Monte Giovanni XXIII 123

Sovere 102

Spinone al Lago 16

Spirano 107

Stezzano 291

Strozza 18

Suisio 78

Taleggio 2

Tavernola Bergamasca 49

Telgate 81

Terno d’Isola 161

Torre Boldone 234

Torre de’ Busi 42

Torre de’ Roveri 43

Torre Pallavicina 17

Trescore Balneario 158

Treviglio 495

Treviolo 217

Ubiale Clanezzo 26

Urgnano 171

Val Brembilla 44

Valbondione 7

Valbrembo 74

Valgoglio 7

Valleve 1

Valnegra 0

Valtorta 2

Vedeseta 0

Verdellino 129

Verdello 136

Vertova 57

Viadanica 15

Vigano San Martino 16

Vigolo 9

Villa d’Adda 124

Villa d’Almè 83

Villa di Serio 137

Villa d’Ogna 14

Villongo 104

Vilminore di Scalve 10

Zandobbio 47

Zanica 186

Zogno 110

Totale: 19.178

