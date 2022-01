Bergamo: tornano gli incontri di "Insieme si può", percorsi di gruppo guidati per elaborare la pandemia - BergamoNews

Bergamo. Dopo una prima edizione, realizzata nell’estate 2020 a pochi mesi dall’esplosione della pandemia, l’associazione “Abitare le età”, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bergamo, ha intrapreso una seconda edizione di “Insieme si può”, percorsi di gruppo dedicati alla rielaborazione personale e collettiva dell’evento pandemico e di quanto questo abbia rappresentato per ciascuno di noi.

La proposta, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, consiste in tre incontri guidati da due psicologhe dedicati a condividere racconti, emozioni e paure, a superare l’isolamento e la distanza interpersonale.

“Ognuno di noi ha vissuto periodi di isolamento, preoccupazioni, limitazioni; qualcuno ha dovuto affrontare traumi e lutti; tutti abbiamo il desiderio di tornare alla normalità. Per affrontare tutto questo, e imparare a guardare al futuro con fiducia, assume un’importanza strategica la funzione del gruppo e dell’ascolto partecipato come luogo e momento privilegiati di trasformazione e rielaborazione. In questa direzione si inserisce il progetto di Abitare le Età a cui partecipiamo mettendo in campo il call center di BergamoAiuta che si conferma ancora una volta un punto di riferimento prezioso di ascolto e supporto per i cittadini”, dichiara l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina.

“Con questa seconda edizione abbiamo voluto, in stretta sinergia con l’assessorato alle Politiche Sociali, privilegiare il valore della territorialità, persuasi che se l’esperienza di gruppo viene effettuata in un determinato territorio o quartiere, la ricaduta sulla collettività locale è ancora più significativa. Vogliamo creare rapporti di vicinanza che possano facilmente auto mantenersi. Le conduttrici del percorso concluso a dicembre raccontano infatti di un’esperienza in cui i partecipanti, nonostante le differenze di età e di esperienze, hanno da subito costruito una buona intimità e alleanza di lavoro, condividendo emozioni, preoccupazioni e speranze”, racconta Angiola Minotti dell’Associazione Abitare le Età.

Il prossimo percorso di incontri si terrà presso la sede di “Abitare le età” – Polo civico di Redona, via Papa Leone XIII, 27, nelle giornate di lunedì 24 e 31 gennaio, e 7 febbraio 2022 dalle 10 alle ore 11.30. Seguiranno altri percorsi a febbraio nelle giornate di martedì e venerdì pomeriggio.

Per informazioni e prenotazioni: BergamoAiuta 035 0099675 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!